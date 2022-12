Politie houdt twee alcomobilisten staande

BORGER, ODOORN – De politie heeft in Borger en Odoorn alcomobilisten aangehouden.

Op vrijdag 9 december 2022 omstreeks 23.15 uur heeft de politie aan de Poolse Bevrijderslaan in Borger een 30-jarige bestuurder van een auto en bewoner uit diezelfde plaats staande gehouden. Hij bleek een A te blazen, te veel alcohol. Nadat hij was meegenomen naar het politiebureau bleek hij 300 ugl te blazen, waar 220 ugl is toegestaan. Hij kreeg een rijverbod, is aangemeld voor een educatieve maatregel en er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Op zaterdag 10 december 2022 om 04.20 uur kwam er een auto met een bloedgang over de Hoofdstraat in Odoorn rijden. Na hem staande te hebben gehouden bleek de bestuurder een G/F te blazen, een indicatie dat er veel te veel gedronken was. De bestuurder bleek een 25-jarige man uit Exloo te zijn. Na onderzoek bleek hij 675 ugl te blazen, daar waar 220 ugl is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, hij is aangemeld voor een educatieve maatregel en er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

De Officier van Justitie gaat bepalen welke straffen zij krijgen.

Bron: Politie Zuid Oost Drenthe