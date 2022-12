VV Westerwolde JO7-2 ongeslagen ‘’winterkampioen’’

VLAGTWEDDE – Na 22 gespeelde wedstrijden, een doelsaldo van 162 voor en slechts 16 tegen kan met verve gesproken worden over de prestatie van de jongens van de JO7-2 van VV Westerwolde.

De jongens zijn super trots en dat is gezien hun prestatie meer dan terecht. Wanneer we T. Boersbroek vragen wat het geheim is van zijn presteren; ‘’we zijn goed op elkaar in gespeeld en hebben aan Lammert en Derk-Jan hele goede trainers’’. S. Bergman beaamt dit en vult aan ‘’we trainen 1 keer in de week, op zaterdag spelen we de wedstrijden’’. A. Tsegay gaim zegt: ‘’ik wil altijd voetballen, hierdoor gaat het vanzelf steeds beter’’. S. Viet is snel en goed opgenomen in het team en zegt ‘’ ik ga met veel plezier naar voetbal en wordt met mijn teamgenoten steeds beter’’

Spelafspraken worden vroeg aangeleerd. De enige linkspoot M. Clazing ‘’er gaat 1 man naar de bal toe om hem af te pakken, hierdoor behoud ik overzicht om een goede pass te versturen’’. Een goede organisatie levert nog geen winst op. Hierover zegt T. Willemsen die snel is en vaak nog net op de lijn de bal heeft kunnen keren ‘’overspelen en samenwerken dat is wat we goed kunnen’’. E. Berhane is kritisch en vindt dat er nog iets meer gescoord had kunnen worden: ‘’ik heb geleerd om in scoringspositie te komen, nu kom ik daar in plaats van er al te staan’’.

Leiders Clazing en Bergman zijn super trots op de jongens, maar gezien de voortdurende prestatiedruk spreken beide uit: ‘we kijken uit naar de winterstop om op te laden en het nieuwe seizoen er weer vol voor te kunnen gaan’. Hiermee geven beide aan te verlengen en zullen rivaliserende clubs helaas teleurgesteld worden.

Ingezonden

Foto’s: Bé Eelsing