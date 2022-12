Politie houdt twee automobilisten aan

EMMEN, BORGER-ODOORN – Afgelopen nacht zijn in zowel de gemeente Emmen als in de gemeente Borger-Odoorn automobilisten aangehouden die onder invloed van alcohol verkeerden.

Vannacht om 01.25 uur kregen agenten een melding dat aan de Odoornerweg een auto stond waarbij twee banden tot aan de velgen toe kapot waren gereden. De bestuurder van de auto zou onder invloed zijn. Door camerabeelden zagen ze wie de bestuurder was. Deze was nog aanwezig. Een blaastest resulteerde in een G/F (veel alcohol). Het bleek te gaan om een 26-jarige man uit Balkbrug. Hij is mee naar het politiebureau gegaan, alwaar hij bij de ademanalyse 765 ugl, waar 220 is toegestaan, blies. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is aangemeld voor een educatieve maatregel. Na verhoor mocht hij het bureau weer verlaten. De Officier van Justitie zal de strafmaat bepalen.

Aan de Emmerhoutstraat in Emmen kreeg de politie om 01.47 uur een melding over een auto die in een droge sloot was beland. Bij de auto trof de politie een jongeman die, na later bleek, de bestuurder van het voertuig was geweest. Het bleek te gaan om een 22-jarige man uit Nieuwleusen. Op het politiebureau is geprobeerd een voltooide ademanalyse uit te voeren. Dit bleek niet te lukken. Daarop is er een GGD arts gekomen om bloed bij hem af te nemen. De jongeman mocht vervolgens het bureau, met een rijverbod van 24 uur en een aanmelding voor een educatieve maatregel van het CBR, verlaten. Na uitslag van de laboratorium onderzoek wordt het proces-verbaal ingezonden naar de Officier van Jusititie.

Bron: Politie Emmen