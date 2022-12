ONSTWEDDE – Sfeervolle Lichtjesparade en Winterfair in Onstwedde



Met een Lichtjesparade en een Winterfair in Dickensstijl was het goed vertoeven in een gezellig en sfeervol Onstwedde vanmiddag en vanavond.

De Woldbrink was sfeervol aangekleed, de standhouders van de lokale ondernemers en verenigingen waren verkleed in Dickens-stijl, de jonge jeugd kon marshmallows roosteren boven de vuurkorven, er speelde een draaiorgel en uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten.

Manege De Driesporen organiseerde deze avond ook de lichtjesparade met een defilé door het dorp, waarbij ook de Winterfair aangedaan werd.

De winterfair en de optocht trokken erg veel publiek, die zichtbaar genoten van de gezellige markt en de prachtig verlichte combinaties.

Op de kunstijsbaan, die vrijdag al in gebruik was genomen, konden de bezoekers, van klein tot groot, ook nog even de ijzers onderbinden