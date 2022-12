Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 december, 09.00 uur door John Havinga

GRIJZE ZONDAG | KOMENDE WEEK LICHTE TOT MATIGE VORST

We hebben nog steeds veel bewolking. De mist is opgelost, maar het is wel grijs met bewolking en nevel. Daar zal vandaag ook weinig verandering komen en het wordt dan ook niet warmer dan +1 graad. Het waait zwak tot matig uit het zuiden. Vannacht bewolkt bij minimumtemperaturen rond -1.

Morgen is er nu en dan wat zon te verwachten en de wind wordt matig uit het zuidoosten. Met die zuidoostenwind wordt in de middag al snel koudere lucht aangevoerd, waardoor het kwik na een maximum rond +1 graad, in de namiddag en avond weer snel onder nul daalt. Uiteindelijk kan het in de nacht naar dinsdag afkoelen tot rond -5 graden. Matige vorst dus.

De dagen is het weer vergelijkbaar tot donderdag en met een oostenwind op gang wordt er dus koude lucht aangevoerd. Overdag schijnt de zon regelmatig en komt de temperatuur te liggen rond het vriespunt. In de nachten koelt het af tot -4 à -5 graden. In de loop van donderdag en op vrijdag kan de wind gaan draaien naar het westen en zijn er enkele sneeuwbuien mogelijk.