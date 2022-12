TER APEL – Op donderdag 15 december 2022 geeft prof. dr. Peter Barthel van het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen in de Lekenkerk van Museum Klooster Ter Apel de lezing “De Ster van Bethlehem = feiten, fictie, of allebei?”.

Bijbeltekst Matteüs 2:1-4

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.

Peter Barthel

Het verhaal van de Ster van Bethlehem heeft de mensheid al twee millennia gefascineerd. In het kerstverhaal worden drie wijzen uit het oosten door de ster van Bethlehem naar Jezus geleid. Een fraai stukje fictie, of zou er een kern van waarheid in zitten?

Volgens RUG-astronoom Peter Barthel liepen de wijzen in elk geval niet letterlijk achter de ster aan. Door de stand van de planeten en aan de hand van de Griekse astrologie, ‘wisten’ de wijzen dat er in het westen een koning was geboren, vermoedt Barthel.

Als je wilt ontdekken of ‘de ster’ echt heeft bestaan, ben je al snel op de astronomie aangewezen. Met computermodellen is eenvoudig te achterhalen hoe de sterrenhemel er rond een bepaald jaartal heeft uitgezien.

In 2014 organiseerde Barthel het allereerste interdisciplinaire internationale wetenschappelijke congres over Mattheus’ verhaal van de ster en de wijzen. Hij zal tijdens de lezing de belangrijkste conclusies daarvan op een toegankelijke wijze samenvatten.

Lezing

De lezing vindt plaats in de Lekenkerk van Museum Klooster Ter Apel en is een samenwerking van de Kloosterkerkgemeente en Museum Klooster Ter Apel. Aanvang 19.30 uur.

Ingezonden