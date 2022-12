Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE KOUDE DAGEN | LOKAAL OOK GLADHEID

Het is een bewolkt begin van de dag er is ook kans op wat motsneeuw, maar vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt, het maximum is +1 á +2, en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Ook vanavond en vannacht is er een zwakke zuidenwind, maar het is dan redelijk helder en het wordt dan ook koud met minimumtemperaturen rond -5. Door die lage temperaturen kan er wél mist en gladheid ontstaan, en dat zal ook morgenochtend een rol spelen. Morgenmiddag wordt het 0 graden, bij af en toe zon maar mogelijk ook hardnekkige nevel en bewolking.

Woensdag is het nog een fractie kouder met minima rond -5 en maxima rond -1, bij een zwakke tot matige oostenwind en vrij helder weer. Donderdag komt het tot +1 of +2 want dan gaat de wind draaien, vrijdag is er ook kans op een winterse bui. ’s Nachts vriest het dan nog een beetje en overdag is er dan ook nog kans op mist.