VLAGTWEDDE – Kinderen OBS de Clockeslagh genieten van gastles de Giezelbaargbloazers



Vanmorgen kregen de oudste leerlingen van OBS de Clockeslagh als afsluiting van hun project “communicatie” een gastles van enkele leden van de Giezelbaargbloazers.

Ook wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde woonde het begin van de les bij.

Deze lessen gingen de afgelopen tijd over elke vorm van communiceren, zo werd er gesproken over de vroege vormen als: vuurtorens, lichtbakens, morse, lichtsignalen en later de radio.

Maar ook werd er gesproken over gebarentaal, braille en radio maken.

Dat laatste mochten ze in praktijk brengen op Groningen 1 waar ze een programma van een half uur mochten samenstellen.

Een ander informatiestroom die ze bespraken waren de beschrijvingen op de artikelen in winkels, ook een vorm van communicatie.

Giezelbaargbloazers

Bloazers, Bé, Rinus, Archibald en Jan van de Giezelbaargbloazers vertelden de leerlingen over het ontstaan van deze vroege vorm van communiceren.

Ontstaan uit een oud gebruik om boze geesten te verjagen en geworden tot het aanblazen van de Adventboodschap van het komende licht.

Naar Saksisch gebruik is de midwinterhoorn alleen in de Adventstijd tot Driekoningen in de open lucht te horen.

Het was te merken dat de kinderen al meerder lessen over dit onderwerp hadden gehad.

ze waren één en al oor en stelden vrij hun vragen.

Natuurlijk werd de Westerwoldse midwinterhoorn bespeeld en werd de kinderen uitgelegd hoe deze vroeger ook echt als communicatiemiddel werd gebruikt.

Na de les wilden een kinderen toch erg graag de hoorn bespelen, wat hun erg goed lukte.

Als afsluiting van de les van de Giezelbaargbloazers gingen de leerlingen samen de gebrachte leerstof uitwerken in een circuit van opdrachten.