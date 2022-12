Tafelhuis in Winschoten met Pyjamarun door de Langestraat

WINSCHOTEN – Ronde Tafel 41 Winschoten en OldambtNu.nl slaan de handen ineen bij de organisatie van Tafelhuis Winschoten. Het Tafelhuis staat van 15 tot en met 18 december bol van de activiteiten om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel, De Voedselbank Oldambt & Pekela. Daarvoor zetten vrijwilligers van beide partijen zich geheel belangeloos in. Zo is er op zaterdag 17 december een ludieke Pyjamarun in het centrum van Winschoten.

De organisatie van Het Tafelhuis is in handen van de Ronde Tafel Winschoten. Een van de initiatiefnemers is Klaas Middelbos van Bosma Wonen & Bedden: “Tijdens een van de vergaderingen hoorden we dat er geen Santarun zou komen dit jaar. Omdat wij wel graag wat activiteiten en reuring willen in die periode, werd er gekscherend geroepen dat er maar een Pyjamarun moest komen. Hoe langer we er over nadachten, hoe leuker het plan werd.”

Pyjamarun

De Pyjamarun is een run door Winschoten waarbij iedereen in pyjama of een ander ludiek slaapkostuum aan de start verschijnt. De run start op zaterdag 17 december om 17.00 uur op het Oldambtplein, nabij de Klinker waar op dat moment Het Tafelhuis gaande is. De route gaat door de Langestraat naar de Hema en terug. De inzet is om hiermee zo veel mogelijk geld voor het goede doel in te zamelen. De volledige opbrengst van de Pyjamarun wordt gedoneerd aan Het Tafelhuis en dus de Voedselbank.

Iedereen kan meedoen, jong en oud. Deelnemers aan de Pyjamarun kunnen ook nog eens een mooie prijs winnen. Bosma Wonen en Bedden in Winschoten stelt als prijs een boxspring beschikbaar. Deze wordt verloot onder de deelnemers. Inschrijven is mogelijk via www.tafelhuis2022.nl Elke inschrijving is een lot om kans te maken op de boxspring. Tegen betaling zijn extra loten verkrijgbaar voor een nog grotere kans.

Ingezonden