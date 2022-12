Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTER IN HET ZADEL | LICHTE TOT MATIGE VORST

Het is een serieus koude ochtend met temperaturen van -4 tot -7 graden en gladheid op de kleine bruggen en viaducten. Maar het is wel mooi winterweer met zonnige perioden en een zwakke veranderlijke wind.

En ondanks het vrij zonnige weer blijft het ook vanmiddag licht vriezen met een maximumtemperatuur rond -2, dan is er een zwakke zuidoostenwind. Komende nacht wordt het ook nog wat kouder dan afgelopen nacht want de minima komen uit tussen -7 en de -10.

Morgenmiddag is het opnieuw -2 en ook dan is er een zwakke veranderlijke wind. Donderdag komt er een zwakke tot matige westenwind. ’s Nachts is er dan lichte vorst met -3 tot -5, overdag wordt het +1 of +2. Daarbij is er een wisselende bewolking met later op de dag kans op een sneeuwbui.

Vrijdag is er weinig wind en overdag is het rond het vriespunt. In het weekend komt er een zuidenwind te staan. Daarmee blijft het winters met zon en bewolking, het zal pas na het weekend zijn dat de temperatuur serieus omhoog zal gaan. De winter zit vanaf nu dus een aantal dagen goed in het zadel.