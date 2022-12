Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen draagt bij aan 22 bijzondere cultuur- en natuurprojecten

GRONINGEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2022 voor € 80.093 bijgedragen aan 22 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.



Theaterproductie Timmertje, Timmertje wat ga je doen?

Stichting Pandeon krijgt € 10.000 voor de locatietheaterproductie ‘Timmertje, Timmertje wat ga je doen?’, een voorstelling over schaatslegende Marianne Timmer uit Sappemeer. Het theaterstuk zal in juni 2023 te zien zijn, 25 jaar nadat NOS-commentator Frank Snoeks de woorden ‘Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?’ had uitgesproken bij de Olympische Spelen van Nagano. Marianne Timmer verwierf daar een heldinnenstatus en werd voor altijd een Bekende Nederlander. Aan de voorstelling werken veel amateurkunstenaars mee.

Theaterproductie Aander lu bin ook lu

Stichting Theater over de Noord kan rekenen op € 10.000 voor de theaterproductie ‘Aander lu bin ook lu’. ‘Aander lu bin ook lu’ is een interactieve jeugdtheatervoorstelling over geluk, angst en bevrijding en gebaseerd op het verhaal van twee ‘ontheemde’ kinderen uit Amsterdam die in de hongerwinter van 1944 bij boer Jan Kolder op De Bult (Oost-Groningen) worden ondergebracht. De kinderen beleven de voorstelling actief om zo een tastbaar beeld te krijgen van de vluchtelingenproblematiek, toen én nu. De voorstellingen worden gespeeld in de schuur van de ‘Mellemaheerd’ op de Hamdijk te Nieuweschans in de periode 3 april – 26 april 2023.De toekenning wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het De Graaf-Drijvers Fonds, één van de CultuurFondsen op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Oproep aan verenigingen en stichtingen: blijf aanvragen indienen!

Het Cultuurfonds Groningen roept verenigingen en stichtingen in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven indienen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het CultuurfondsIn de vergadering van 13 maart 2023 behandelt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het eerste kwartaal van 2023 een investering krijgen. Deze voorstellen moeten uiterlijk 29 januari online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen.

De volledige lijst met toekenningen is te vinden op de website van het Cultuurfonds (Kwartaaltoekenningen vierde kwartaal 2022 Groningen (cultuurfonds.nl)).

Ingezonden