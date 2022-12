Bouw uitkijkpunt Kleine Polder in Termunterzijl succesvol afgerond

TERMUNTERZIJL – Het Groninger Landschap heeft een uitkijkpunt in de Kleine Polder geplaatst. De ‘Golf van Termunterzijl’, zoals het uitkijkpunt heet, is een onderdeel van culturele landmarks van Sense of Place, een serie landschapsprojecten langs de Friese en Groningse waddenkust. Het is ook een onderdeel van Eems-Dollard 2050; een samenwerkingsproject voor een gezonde Eems-Dollard regio.

Het uitkijkpunt heeft een centrale positie gekregen in het natuurgebied Kleine Polder, dat sinds 2017 in bezit is van Het Groninger Landschap. Op het hoogste punt van de toren zie je aan de ene kant Termunten en Termunterzijl en aan de andere kant kijk je uit over de dijk naar de Eems.

De toren is het laatste onderdeel van een reeks aan werkzaamheden die Het Groninger Landschap heeft uitgevoerd om de polder voor natuur en recreatie te optimaliseren. De westzijde is voor recreatie ingericht, met een speeleiland, wandelpaden en een zwemvijver met strandje. De oostzijde is voor natuur ingericht, met onder andere natuureilanden, een zwaluwwand en vegetatie.

Architecten van Observatorium Rotterdam hebben de toren in opdracht van Sense of Place ontworpen. Sense of Place is een ontwikkelorganisatie die culturele landmarks langs de Friese en Groningse waddenkust plaatst.

Locatie

De uitkijktoren is vrij te bezoeken en er zijn voldoende parkeermogelijkheden bij de ingang van de polder. De polder heeft geen eigen adres. Er loopt een weggetje vanaf de Antoni Verburghwijk richting gemaal Rozema (Mello Coendersbuurt 1, 9948 PL Termunterzijl), de polder ligt rechts van dit weggetje. Op de site van Het Groninger Landschap is onder “Wat doen wij” meer te lezen over het project.

De toren is door Machinefabriek Bosker uit Termunterzijl geplaatst.

