Gemeente Veendam blijft meedoen aan project Buurtgezinnen

VEENDAM – Het college van B en W van de gemeente Veendam heeft besloten de deelname aan Buurtgezinnen te verlengen na een succesvolle pilotperiode van 2 jaar. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Door de koppeling tussen vraaggezinnen en steungezinnen kan in een aantal gevallen professionele jeugdhulp worden voorkomen. Door voortzetting van de inzet van Buurtgezinnen, worden de overbelaste gezinnen in Veendam blijvend ondersteund.

Positieve effecten van de gezinskoppelingen

Wethouder Ans Grimbergen is zeer positief over wat Buurtgezinnen de afgelopen twee jaar hebben bereikt: “Gezinnen die gezinnen helpen: daar draait het om. We zien zoveel positieve effecten van de koppelingen. De kinderen kunnen even onbezorgd kind zijn, het zelfvertrouwen en veerkracht nemen toe. En voor de ouders is er vermindering van de opvoedstress, versterken van de opvoedkracht en meer sociale contacten. Daarnaast is Buurtgezinnen een welkome laagdrempelige aanvulling op de bestaande hulpverlening. Ik ben dan ook blij dat we de samenwerking kunnen voortzetten.”

Duurzame koppelingen tussen vraaggezin en steungezin

De afgelopen twee jaar zijn in totaal 24 koppelingen gelegd tussen vraaggezinnen en steungezinnen. 16 van deze koppelingen zijn duurzaam gebleken. Bij een duurzame koppeling is er een langdurige samenwerking tussen verschillende gezinnen ontstaan. Door de werkzaamheden van Buurtgezinnen voort te zetten kunnen er meer van deze koppelingen worden gelegd.

Coördinator Marije Drok- Haak van Buurtgezinnen is blij dat de gemeente Veendam de samenwerking met Buurtgezinnen gaat verlengen: “Met deze samenwerking kunnen wij verder gaan bouwen aan het verstevigen van de informele steun voor gezinnen in de gemeente Veendam. Preventief, laagdrempelig, voor en door gezinnen dat is waar Buurtgezinnen voor staat.”

