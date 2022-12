Independer: 56,2% van de Groningse peuters gaat niet naar de tandarts

GRONINGEN – Ouders nemen hun jonge kinderen vaak niet mee naar de tandarts. In Groningen is 56,2% van de peuters van 2 en 3 jaar niet op controle geweest, terwijl dit door tandartsen wel wordt geadviseerd. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. In Groningen is de grootste inhaalslag te maken in de gemeente Pekela: hier is zelfs 65,3% van de jonge kinderen nog nooit naar de tandarts geweest. Dit blijkt uit een analyse van Independer uit de meest recente data van onderzoeksbureau Vektis.

In Pekela jonge kinderen minst vaak naar tandarts

Hoeveel peuters er regelmatig naar de tandarts gaan, verschilt sterk per gemeente. In Pekela zijn vooralsnog de grootste stappen te maken. Slechts 34,7% van jonge kinderen van 2 en 3 jaar bezoekt hier (regelmatig) de tandarts. De top 3 Groningse gemeenten waar nog de grootste inhaalslag te maken is:

Pekela (34,7% van de peuters gaat op tandartscontrole) Westerwolde (37,9% van de peuters gaat op tandartscontrole) Oldambt (39,7% van de peuters gaat op tandartscontrole)

Alle gemeenten zijn te bekijken op https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/tandartsbezoek-peuters-2022

“Kinderen tot achttien jaar mogen altijd gratis naar de tandarts. Ook als de ouders geen tandverzekering hebben. Misverstanden hierover zorgen er helaas voor dat veel kinderen niet naar de tandarts gaan, aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins. “Kinderen tijdig naar de tandarts laten gaan bevordert de ontwikkeling van het gebit en verkleint angst op latere leeftijd. Het wordt daarom aangeraden om ook jonge kinderen mee te nemen op controle”, aldus de Independer expert.

Nederlanders van plan tandartsverzekeringen op te zeggen

Ruim 1 op de 8 Nederlanders die een aanvullende tandartsverzekering heeft, gaat deze stop zetten. Een kwart daarvan zegt dan helemaal niet meer naar de tandarts te gaan. Dit blijkt uit een enquête van Independer uitgevoerd door Q&A Insight. “Als je dit landelijk gemiddelde omrekent, dan zou dit betekenen dat straks zo’n 10.000 volwassenen in Groningen hun gebit niet meer periodiek laten controleren,” aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

“Het is een trend dat steeds minder Nederlanders een aanvullende tandverzekering afsluiten. Maar probeer wel te schatten hoeveel tandartskosten je komend jaar denkt te gaan maken. Vergelijk dat dan, bijvoorbeeld bij Independer, met de premie die je zou betalen. Je merkt dan snel of een tandverzekering voor jou interessant is. Want om uit kostenbesparing niet meer naar de tandarts te gaan, dat kan je op langere termijn juist meer geld kosten”, aldus expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Interactieve kaarten (met embedcodes) zijn te vinden op:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/tandartsbezoek-peuters-2022

Ingezonden