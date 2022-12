Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN KOUD | MORGEN EEN REGEN- OF SNEEUWBUI

De vorst heeft flink uitgehaald want de temperatuur is gedaald naar -7 tot -9 en daar komt vanochtend niet veel bij. Het is dan ook een échte winterochtend met veel zon en maar een zwakke oostenwind. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot rond -2. Het blijft daarbij zonnig, de wind wordt vanmiddag veranderlijk van richting.

Vanavond krijgen we een zuidwestenwind en ondertussen komt er uit het noordwesten ook bewolking opzetten. Daar kan vannacht wat lichte sneeuw uit vallen, en in het Hogeland en de Eems is ook kans op enkele regenbuien met kans op ijzel. De minimumtemperatuur voor Westerwolde is nog -4 tot -6, maar morgenochtend is het 0 tot -3.

Morgen is een dag met vrij veel bewolking en plaatselijk kan wat lichte sneeuw of regen vallen, want de temperatuur stijgt in de middag naar +1 of +2. Door zo’n regen- of sneeuwbui kan de weg nat worden en morgenavond kan het daardoor glad worden want dan gaat het weer vriezen.

Vrijdagnacht daalt het tot rond –4 graden, en overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het weekend is het ook winters met ’s nachts lichte tot matige vorst en overdag maxima rond 0 graden, na het weekend wordt het 5 tot 8 graden met veel bewolking en regen.