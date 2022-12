OG plaatst eerste multimedia Snellader in Winschoten bij FirstClass Couriers & Transport

WINSCHOTEN – Groen snelladen en tegelijkertijd geëntertaind worden, dat kan vanaf nu bij onze OG-laadlocatie in Winschoten. Naast de bestaande Bio-CNG pomp is in samenwerking met FirstClass Couriers op hun terrein nu ook de eerste laadpaal van Nederland geplaatst met 55 inch entertainment lcd-scherm. De snellader heeft een laadvermogen van 120 kW en laadt met 100% groene stroom. Vandaag is de snellader in Winschoten door wethouder, Economische zaken, Erich Wunker officieel geopend.

Erich Wunker, Wethouder Economische zaken gemeente Oldambt: ‘’Elektrisch rijden is een van de schone manieren van (personen)vervoer. Wij, gemeente Oldambt, zijn verheugd en trots dat we één van de eerste EVESCO lader in onze gemeente hebben staan, dit past goed binnen het duurzaamheid topic. Wij hopen dat we heel veel kilometers door Europa gaan maken.’’

De unieke snellader is onderdeel van een pilot die OG heeft met EVESCO, de leverancier van de snellader, om snellaadoplossingen te bieden die overal ingezet kunnen worden met enkel 100% groene stroom. FirstClass Couriers is al jaren klant van OG en is gespecialiseerd in duurzaam transport. Bijzonder aan de samenwerking met FirstClass Couriers is dat de snellader wordt voorzien van groene stroom dat wordt opgewekt door de zonnepanelen die bij hen op het dak van liggen. Doordat de laadpaal beschikt over twee CCS2 stekkers is het mogelijk om met twee auto’s tegelijk te laden. Het huidige laadtarief is €0,74 per kW en de momenteel geaccepteerde betaalmogelijkheden zijn de reguliere tankpassen zoals de DKV, Travelcard en de Multi Tank Card.

René de Vries, eigenaar FirstClass Couriers: ‘’Een gezond milieu is belangrijker dan ooit. Als transport- en koeriersbedrijf spelen wij hier al jaren op in. Ons wagenpark rijdt namelijk uitsluitend op groen gas van OG en nu ook elektrisch. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het behoud van de aarde en verkleinen wij niet alleen onze footprint, maar ook die van bedrijven waarvoor wij het transport uitvoeren. Wij zijn blij dat wij met onze groene stroom die van onze zonnepanelen komt hier ook een bijdrage aan kunnen leveren’’.

Joyce van Os de Man, Directeur Benelux OG Clean Fuels: “OG is innovatief, vooruitstrevend en houdt ervan om nieuwe dingen uit te proberen, FirstClass Couriers is dit ook wat het de ideale match maakt. Onze ambitie is om na het slagen van de pilot deze Snelladers verder uit te rollen in de rest van Nederland en eventueel andere landen waar OG actief is.”

