Stichting Educatiecentrum Bostuin 1 Jaar

BLIJHAM – Educatiecentrum de Bostuin, gevestigd in Blijham zet zich in voor groen onderwijs. De docenten en leerlingen zijn welkom op het terrein van de Bostuin, wat voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.

De Bostuin bestaat uit 3,0 ha waarop: Dieren, voedselbos, moestuinen, kas, speelleerplein, loseparts, sloten, dijken, poelen en klaslokalen gerealiseerd zijn. De lessen worden gekoppeld aan het desbetreffende seizoen. Waardoor de leerlingen verschillende onderwerpen behandeld krijgen. De Bostuin koppelt de lessen aan het curriculum waar de klas op dat moment mee bezig is. Zo wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Dit doen we ook op en rond de locatie van de scholen, want natuur is overal en buiten kan alles.

“Gewoon doen, het kan!”

Educatiecentrum Bostuin heeft zich tot taak gesteld een gaaf duurzaam groen buitenlesprogramma te ontwikkelen voor het PO/VO/MBO/HBO/SBO

Terugblik

In juni 2021 startte het educatiecentrum de Bostuin met een pilot les aan obs de Hendrikwester een groot succes en in september waren er 10 samenwerkingspartners gevonden inmiddels is dit uitgebreid tot 14 organisaties PARTNERS (educatiecentrumbostuin.nl)

Samen komen we verder!

Door samen te werken met partners worden er krachten gebundeld en elkaars netwerken gebruikt. De partners kunnen gebruik maken van het terrein van de Bostuin. Door het tekenen van de intentieverklaring geeft elke partner de inbreng aan op het document, en zijn de wensen van elke partij duidelijk.

Het idee achter de samenwerkingspartners

Alleen ga je sneller samen kom je verder.

Wij willen ons richten op de drie o’ s onderwijs, overheid en ondernemers.

Met deze drie pijlers willen wij kennis delen, bepalen wat nodig is in het werkveld en gezamenlijk zorgen dat leerlingen op een actieve manier gestimuleerd worden om hun kennis als gereedschap in te zetten in hun leer en werkloopbaan.

In Groningen zit veel potentie en er zijn en ontstaan veel mooie initiatieven en bedrijvigheid het is belangrijk om leerlingen te leren kansen te zien te grijpen en te creëren.

Wij denken dat we hiervoor de zaadjes kunnen leggen door het gangbare curriculum nogmaals op een meer praktijkgerichte manier aan te bieden met de samenwerkingspartners.

Wij doen dit met een team van inmiddels ruim 20 zzp/ vrijwilligers bostuindocenten, leerlingen, stagairs, docenten het bedrijfsleven de overheid een leven lang leren en ontwikkelen is prachtig!

Gewoon doen, het kan.

In December 2021 werd het door de enorme toeloop van scholen, organisaties en bedrijven noodzakelijk om een stichting op te richten met een drie koppig bestuur. Inmiddels is het bestuur uitgebreid naar vijf bestuursleden en start in januari een zesde bestuurslid.

Inmiddels nemen er enorm veel scholen losse lessen, moestuinlessen of het bostuin jaarprogramma af. Ook is er teamscholing voor docenten binnen verschillende scholen en zijn er 14 intervisieavonden voor de opleiding tot bostuindocent gegeven door Marleen Bos gefinancierd door jong leren eten. Hiermee hopen we dat straks heel veel leerlingen op wekelijkse basis buiten les gaan krijgen.

De kinderen zelf zijn in ieder geval ontzettend enthousiast ACTUEEL (educatiecentrumbostuin.nl) inmiddels zijn er ruim 1015 unieke kinderen bereikt met het Project Educatiecentrum Bostuin waarvan we er gelukkig heel veel op regelmatige basis mogen verwelkomen op ons terrein het terrein is op 3 november verdubbeld met de aankoop van 1,5 ha land achter het bos van de Bostuin.

Ook is er een nieuwe berging gerealiseerd voor de opslag van lesmateriaal en zijn er twee keukenkarren aangeschaft waarmee een buitenkeuken opgezet kan worden op locatie.

Kortom eigenlijk veel te veel voor in een persbericht maar we wilden toch even trots vanuit de tuin jullie fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar wensen. Wij kijken tevreden terug op de mega prestaties van team Bostuin in 2022.

