Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bourtange

BOURTANGE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bourtange. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag was de start van de wandeling van WandelenWerkt in de vesting Bourtange. De wandelaars die zich hadden opgegeven konden zich in t Oal Kroegje melden bij de wandelcoaches en eventueel vooraf een kop koffie drinken.

Nadat ze door de coach Eltjo Glazenburg welkom waren geheten en enig uitleg over de wandeling van vandaag hadden gekregen gingen de lopers van start, vandaag in twee afstanden. 10 km en 8 km. Door de Munsterse poort ging het de vesting uit richting Abeltjeshuis. Dit punt werd bereikt door achterlangs door het weiland te lopen. Hier werd de straat overgestoken en werd de wandeling vervolgd door over de soldatendijk richting de bakoven redoute te wandelen. Dit is een grasdijkje die in een ruitvorm in het landschap ligt. Redoute en soldatendijkje vormden vroeger samen een veldschans.

In dit soldatendijkje werd in 1747 een sluisje aangelegd. Dit diende om het waterpeil in en buiten het gebied rond de vesting op peil te houden. Denk hierbij aan het water wat door het Moddermansdiep vroeger naar het Bourtanger moor richting Bourtange werd geleid. Nu was het zo dat over het juiste peil door de militairen en de boeren verschillend werd gedacht. De ene partij wou het water vasthouden en de andere juist afvoeren. Daarom werd vanuit de redoute de sluis door de soldaten goed bewaakt en verdedigd. En over het soldatendijkje werd o.a. ook patrouille gelopen.

Vanaf de redoute ging het, langs het oude Joden kerkhof, weer richting het dorp. Na nog een ronde door de natuur te hebben gemaakt ging het langs het Bourtanger kanaal en langs de natte horizon weer richting vesting. En hier stond in t Oal Kroegje voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Zoals gebruikelijk. Het was weer een schitterende wandeling door een prachtig winters landschap. De coaches kregen ook vandaag dan weer alle lof toegezwaaid.

Tekst en foto’s: Jan Bossen