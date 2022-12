Cabaretière Janneke Jager zoekt Groningse kerstverhalen voor nieuwe voorstelling

GRONINGEN – De Groningse cabaretière Janneke Jager zoekt voor haar nieuwe voorstelling ‘Bethlehem’ naar bijzondere, ontroerende, grappige kerstverhalen uit de provincie. Met deze unieke oer-Groningse komische kerstkaravaan reist ze eind 2023 door de regio. In haar voorstelling is plek voor bijzondere kerstverhalen uit Stad en Ommeland.

Bethlehem is een sfeervol Gronings kerstverhaal vol herkenbaarheid, trots en hoop. In de lijn van de laatste ‘trend’ van locatievoorstellingen in de regio, is Bethlehem een winterproductie die eind 2023 door vijf Groningse dorpen reist met een heuse mobiele kerststal als theater. Een voorstelling die behalve humoristisch, ook actueel is en een samenwerking zoekt met verschillende culturele en lokale partners. Het wordt geschreven, gezongen en gespeeld door cabaretière Janneke Jager. (“Puur en Persoonlijk. Een onuitwisbare personality”, aldus Jacques d’Ancona, DvhN, 27 september 2021).

Janneke groeide op in Uithuizen en keerde in het voorjaar van 2022 na ruim 27 jaar Randstad, terug naar Groningen. Het gevoel van trots en thuiskomen was dusdanig groot, dat ze besloot om met Bethlehem een ode te brengen aan haar rijke geboortegrond. Daarbij maakt ze graag gebruik van bijzondere Groningse kerstverhalen. Insturen kan via info@jannekejager.nl.

Ingezonden