Clockstede vanaf 2023 opvang voor Oekraïense vluchtelingen

NIEUWE PEKELA – De gemeente Pekela vangt vanaf begin 2023 ongeveer 120 extra Oekraïense vluchtelingen op in de Clockstede in Nieuwe Pekela. Vanaf januari 2023 huurt de gemeente het pand van Acantus voor twee jaar. Acantus maakt ondertussen plannen om de locatie in de toekomst geschikt te maken voor wonen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Het pand De Clockstede komt vanaf januari 2023 leeg door het vertrek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die daar een tijdelijke quarantainelocatie had. Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen voorkomen Acantus en de gemeente leegstand. In totaal worden er ongeveer 120 vluchtelingen op deze locatie opgevangen. In september 2023 eindigt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Molenhof in Oude Pekela. Daar worden tot die tijd 250 vluchtelingen opgevangen.

Inloopbijeenkomst 19 december

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Clockstede? Op maandag 19 december 2022 organiseert de gemeente Pekela van 17:00 tot 19:00 uur een inloopbijeenkomst in de Clockstede om vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Pekela via telefoonnummer 0597-617555 of met Acantus via telefoonnummer 0900 8400.

Oorlog in Oekraïne

Eind februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne. Sindsdien ontvluchten Oekraïners het land en komen ook naar Nederland. Iedere Veiligheidsregio in Nederland is gevraagd om opvangplekken te vinden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wethouder Ellen van Klaveren: “Als gemeente vinden wij het belangrijk om deze mensen te helpen. Fijn dat we dit samen met Acantus kunnen faciliteren.”

Woonfunctie

Acantus wil de Clockstede na deze 2-jarige periode weer klaarmaken voor wonen. Hiermee voorziet Acantus in de toenemende vraag naar betaalbare woningen voor éénpersoonshuishoudens. De gemeente Pekela wijzigt daarvoor de bestemming van het pand. Wethouder Ellen van Klaveren: ‘’We werken graag mee aan het wijzigen van de bestemming. Extra woningen zijn erg welkom in Pekela.’’

