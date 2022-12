Dierverzorgster WILDLANDS schrijft kinderboek met echte dierverhalen

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is gistermiddag het kinderboek Henkie op avontuur in WILDLANDS gepresenteerd. Het boek, waarin prairiehond Henkie avonturen beleeft met de dieren in het dierenpark, is geschreven door dierverzorgster Maartje Jongen. Sofie Wiegink maakte de illustraties. De verhalen over het prairiehondje in WILDLANDS zijn waarheidsgetrouw.

Het is voor het eerst dat WILDLANDS een kinderboek uitgeeft dat helemaal in eigen beheer is gemaakt en tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds (WNEF). Henkie op Avontuur in WILDLANDS is een uitgave waar dierverzorger Maartje Jongen met veel passie, liefde en plezier sinds het voorjaar van 2022 aan heeft gewerkt. Samen met de illustraties van Sophie Wiegink, het oude buurmeisje van Maartje, hoopt zij kinderen iets meer te kunnen leren over de dieren en hun gedrag.

Deze eerste uitgave van het kinderboek Henkie op avontuur in WILDLANDS is in een oplage van 1500 exemplaren gedrukt. Het boek is vanaf vandaag exclusief in de winkels op het park te koop en online is ‘Henkie’ alleen via de webshop van WILDLANDS verkrijgbaar.

Over Maartje Jongen (links op de foto):

Maartje Jongen, geboren in Hengelo (ov), werkt al vanaf haar 18de met zeezoogdieren. Sinds 2015 werkt zij in het dierenpark van Emmen. Maartje heeft zelf een jong gezin en merkte al snel tijdens het voorlezen dat verhalen met dieren in de hoofdrol vaak niet het echte diergedrag beschreven. Het idee om zelf een kinderboek te schrijven waarin dit wel waarheidsgetrouw gebeurde was geboren!

Over Sofie Wiegink (rechts op de foto):

Sofie Wiegink, ook opgegroeid in Hengelo als buurmeisje van Maartje, is freelance illustrator. Zij werkt het liefst aan kinderboeken. Voor dit boek heeft zij WILDLANDS vaak bezocht en haalde ze veel inspiratie uit de wandelingen door het park. Ook dankzij gedetailleerde omschrijvingen van de dieren door de medewerkers en foto’s zijn de dieren in de tekeningen tot leven gekomen.

Meer illustraties van haar hand zijn te vinden op www.sofiewiegink.nl

