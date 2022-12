Holland Vaart gooit trossen los in Zuidoost Groningen

ZUIDOOST GRONINGEN – Vanaf vandaag is de eerste aflevering, in een serie van drie, van Holland Vaart online te zien. In deze afleveringen neemt het programma de kijker in een rustig tempo mee over de wateren van Zuidoost Groningen en laat hierbij ook de highlights van de omgeving zien. De eerste aflevering start in Veendam en gaat via Stadskanaal naar Ter Apel. Aflevering twee volgt op 29 december en aflevering drie op 12 januari. In iedere aflevering staat één van de gebieden in het zuidoosten van Groningen centraal: Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. De afleveringen zijn te zien op het online kanaal van Watersport TV.

Aflevering 1

Er wordt gestart in de Veenkoloniën. Door middel van konvooivaart wordt vanuit Veendam richting Stadskanaal en Ter Apel gevaren. Onderweg wordt een bezoek gebracht een het Veenkoloniaal museum in Veendam, Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal en natuurlijk het Klooster in Ter Apel. Er komen veel mensen aan het woord die laaiend enthousiast zijn over de regio.

Aflevering 2

In aflevering twee wordt de kijker eerst meegenomen naar het meest Instagram-waardige plekje van Oldambt: De Kiekkaaste. Na te hebben genoten van de rust en het prachtige uitzicht wordt vertrokken richting Bourtange, wat dan weer dé toeristische hotspot is van Westerwolde. Verschillende personen komen aan het woord bij de prachtige beelden die door het programma gemaakt zijn, waaronder unieke dronebeelden van een aantal locaties.

Aflevering 3

De laatste aflevering van deze serie staat grotendeels in het teken van het Oldambtmeer. Hoe kan het ook anders, als het om watersport gaat. Het meer is sinds haar aanleg een grote trekpleister op het gebied van de recreatieve vaart en watersport. Aan het woord komt onder andere Thijs Huisman, eigenaar van een zeilschool, bootverhuurbedrijf en jachthaven exploitant. Ook het wonen aan het water in Blauwestad wordt uitgelicht, alvorens naar het laatste item van de serie te gaan. Dat is wederom in Westerwolde, waar door een groep enthousiastelingen nogmaals duidelijk wordt gemaakt waarom het in deze regio zo goed vertoeven is. Deze keer echter op een speciale manier, namelijk vanuit de kano die stilletjes door de meanderende Ruiten AA glijdt.

De drie afleveringen zijn in samenwerking met Stichting ZO Groningen geproduceerd en geven met elkaar een goed, positief beeld van de regio. Ook voor de inwoners van het gebied kan het erg leuk zijn om aan de hand van deze afleveringen inspiratie op te doen om er op uit te gaan (ook als je geen bootje hebt).

Ingezonden door Edwin van der Woude

Link naar Youtube kanaal Watersport TV (voor de aangekondigde afleveringen): https://www.youtube.com/@WatersportTV