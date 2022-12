Kerstactie PrO Winschoten voor voedselbank Oldambt

WINSCHOTEN – PrO Winschoten komt in actie voor voedselbank Oldambt.

Het einde van het jaar nadert, een tijd van feestdagen, warmte en gezelligheid. We weten dat dit niet voor iedereen een prettige en ontspannen tijd is door de vele zorgen die we allemaal in meerdere of mindere mate ervaren.

Omdat we het als Pro Winschoten belangrijk vinden oog te hebben voor onze omgeving en daar waar we kunnen graag ons steentje willen bijdragen, willen we als school graag de Voedselbank Oldambt een handje helpen. Dit willen we doen doormiddel van het inzamelen van diverse artikelen, zodat er hopelijk nog meer mensen geholpen kunnen worden die het nodig hebben.

We begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is, dus we willen benadrukken dat we het alleen vragen aan wie wat kan missen.

Op dit moment melden zich steeds meer mensen aan bij de voedselbank door de hoge energielasten en stijgende prijzen in de supermarkten. Alle houdbare producten die niet over datum zijn, zijn welkom.

Zij geven aan dat zij daarnaast vooral behoefte hebben aan de volgende producten:

Pasta

Pastasaus,

Groenten in blik,

Koffie gemalen, bonen of koffiepads,

Soep in blik of zak,

Houdbare melk,

Rijst,

Fruit in blik,

Alle soorten thee,

Suiker

Luiers in de kleinste maten zijn op dit moment meer dan welkom.

Als u ook graag iets doneert bent u van harte welkom in de week van 12 t/m 21 december om dit bij ons op school af te geven. Dit kan elke dag tussen 9.15 uur en 10.30 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur. We maken een inzamelplek in de kantine van de school.

Wij zorgen ervoor dat de ingezamelde artikelen bij de Voedselbank Oldambt worden gebracht.

We hopen op een succesvolle actie en danken u alvast voor uw medewerking.

Ingezonden door PrO-Winschoten