DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Haren

Vanmorgen is rond kwart voor zes op de B408 ter hoogte van de afslag naar de A31 het motorgedeelte van een Ford C-Max uitgebrand. De 51 jarige bestuurster wist ongedeerd de auto te verlaten. Het vuur werd door de brandweer van Haren geblust. Vervolgens moest de weg, die door het bluswater was bevroren, gestrooid worden. De weg is om half tien weer vrijgegeven voor het verkeer.

Papenburg

Gistermorgen is om toen voor twaalf op de Wachholderweg een 50 jarige fietser ten val gekomen. Hij is daarbij zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Meppen

Gistermorgen is rond half twaalf bij een bedrijf aan de Grecostraße een houtversnipperaar in brand gevlogen. De machine was pas na een reparatie weer in gebruik genomen. Medewerkers van een bedrijf ontdekten de brand doordat het brandalarm afging. De brandweer van Meppen wist te voorkomen dat het vuur naar het gebouw oversloeg. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Mocht de transformator van de machine door de brand onherstelbaar beschadigd zijn geraakt dan wordt de schade op 50.000 euro geschat.

Gisteravond om tien over tien is bij een melkveebedrijf aan de Rühlerfelder Straße een melkrobot in brand geraakt. De boer werd door een melding op zijn telefoon op de brand geattendeerd. Hij wist door snel in te grijpen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Ook de brandweer van Meppen en Groß Hesepe kwam ter plaatse. De 120 koeien die zich in de stal bevonden bleven ongedeerd. Er wordt onderzocht of de brand is veroorzaakt doordat er twee gaskachels in de nabijheid van de melkrobot stonden. Deze moesten voorkomen dat de machine bevroor. De schade wordt op drie ton geschat.