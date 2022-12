Leden ’t Nut luisteren geboeid naar lezing misdaadverslaggever Mick van Wely

BELLINGWOLDE – Woensdagavond verzorgde misdaadverslaggever Mick van Wely in Partycentrum De Meet een lezing voor leden van Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, afdeling Bellingwolde.

Mick van Wely is geboren in Groningen. Een lezing geven in het “Hoge Noorden” voelde dan ook een beetje als thuiskomen. Hij studeerde geschiedenis en journalistiek aan de universiteit van Groningen (RUG) en in Pécs (Hongarije).

Mick kwam al jong in contact met de journalistiek. Hij kwam veel over de vloer bij zijn vriend Daan Schuurmans, wiens vader hoofdredacteur van het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden was. Ook had hij contact met rechtbankverslaggever Rob Zijlstra. Door hem raakte hij geboeid door de misdaadjournalistiek.

Na een aantal jaar voor het Dagblad van het Noorden als misdaadverslaggever te hebben gewerkt, waarbij hij onder anderen verslag deed van de rellen in de Oosterparkwijk en Project X in Haren, verkaste hij in 2015 naar de Telegraaf. Daarnaast schreef hij twee boeken: Levenslang (2013), de straf en de daders en Verdoofd, verkracht en besmet (2010 over de Groninger hiv-feesten). Zijn derde boek is in de maak. Ook is hij regelmatig te zien en te horen in verschillende programma’s op de radio en tv. In 2013 won hij, samen met zijn collega Bas van Sluis de journalistiekprijs De Tegel en de NL Award voor de reconstructie van de rellen rond Project X in Haren in 2012.

Mick heeft een druk leven. Als onafhankelijke misdaadjournalist heeft hij contact met zowel de “boven- als de onderwereld”. Dit op basis van wederzijds vertrouwen. Hij besteedde en besteedt onder aandacht aan de moorden op Anne Faber en Monique Roossien (Sappemeer) en de moord op Ralf Meinema (Kofferbakmoord in Stieltjeskanaal 2017). Ook onderhoudt hij nauw contact met nabestaanden.

Mick vertelde dat de misdaad sinds 2002 is gehalveerd, al lijkt dit misschien niet zo. In Nederland worden ongeveer 110-120 personen per jaar om het leven gebracht. Twee derde van de moorden vindt plaats in de relatiesfeer. Daarnaast is er een forse stijging van de internetcriminaliteit. Hiervan wordt vaak geen aangifte gedaan, aldus van Wely.

Ook is er een stijging van de export van cocaïne van Zuid Amerika naar Europa, het aantal drugslabs, de dumpingen van drugsafval en de aanslagen op panden (gemiddeld drie per week).

Het leven als misdaadjournalist heeft ook een keerzijde. Mick wordt, evenals zijn collega John van den Heuvel, dusdanig bedreigd dat persoonlijke beveiliging noodzakelijk is. Hij kwam dan ook met zes beveiligers naar Bellingwolde.

