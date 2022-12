Nieuwe namen Muziek en Kunst – Festival Grasnapolsky 2023

SCHEEMDA – Met nog iets minder dan drie maanden te gaan tot de tiende editie op 10, 11 en 12 maart 2023, maakt Festival Grasnapolsky nieuwe muzieknamen en de eerste twee namen voor het kunstprogramma bekend. Cloudsurfers • Elten Kiene • Eva Serena • Fedde &de Carvalho • Géonne Hartman • Joya Mooi • Kourosh • La Jungle • Nagasaki Swim • Pitou • The Haunted Youth



Muziekprogramma

Vandaag worden er negen nieuwe namen toegevoegd aan het muziekprogramma van Grasnapolsky 2023. Het bruist al enige tijd rondom Belgische indie-sensatie The Haunted Youth – de band rondom Joachim Liebens. Met hun introspectieve en uitbundige combinatie van psych-pop en shoegaze, brachten ze afgelopen november hun debuutalbum Dawn of the Freak uit. In Scheemda komen ze hun belofte als gouden medaille-winnaars van de Nieuwe Lichting waarmaken. Andere nieuwkomers zijn de Amsterdamse rapper Kourosh, die in het Engels en Farsi rapt over zijn leven als tweede generatie Iraans-Nederlander, de door dubbele drum opzet gestuwde surfpunkbrigade Cloudsurfers en de aanstekelijk speelse Utrechtse singer-songwriter Géonne Hartman. Ook noise-rock duo La Jungle en indie-pop zangeres Eva Serena – die eerder met haar vorige band San Dollar op het festival stond – worden aan de line up toegevoegd.



Maar ook eerdere Grasnapolsky hoogtepunten vinden hun weg terug naar Fabriek de Toekomst voor deze jubileumeditie.



Muziekprogrammeur Sam Heegstra: “Vlak voor onze jubileumeditie komt Pitou’s debuutalbum Big Tear uit en als we de singles mogen geloven gaat haar derde keer op Grasnapolsky – ze stond eerder in 2016 en 2018 op Radio Kootwijk – de meest betoverende worden tot nu toe.’’



Ook Nederlands-Zuid-Afrikaanse zangeres en streamingkanon Joya Mooi komt terug naar de fabriek om het publiek mee te nemen in haar wereld vol benevelde synths en bruisende beats. De door country en mid-west emo geïnspireerde band rondom Jasper Boogaard Nagasaki Swim, die de afgelaste editie van 2021 moest missen, komt dat gemis dit jaar dubbel en dwars inhalen.



Kunstprogramma

Grasnapolsky vertelt het verhaal van een bijzondere locatie, omgeving, geschiedenis en toekomst, niet alleen met kersverse muziek, maar ook met vernieuwende dans, theater, beeldende kunst, performance-art en expedities.



Voor deze editie gaat het festival een samenwerking aan met theatermaker Anne Roos Rosa de Carvalho (Luchtspiegelingen en Het Land van Nooit), geluidskunstenaar Fedde ten Berge (winnaar Victoriefonds Cultuurprijs 2022) met hun gezelschap Fedde &DeCarvalho. Met hun muziektheatrale rave over het verdwijnen van de brief dalen ze af in de geschiedenis van Strokarton. Archiefmateriaal komt op een prikkelende manier tot leven en Monteverdi klonk nog nooit zo ondergronds. Spoken word-artiest Elten Kiene komt terug naar Gras, nadat hij in 2020 Woorden Worden Zinnen programmeerde en presenteerde. Deze editie staat hij zelf op het podium met de persoonlijke, muzikale voorstelling ‘Ik Ben Nog Nooit Op Dit Punt Geweest’, die op Oerol 2022 in première ging en waarin hij moeiteloos spoken word, dans, installatie en muziek met elkaar mengt tot een theatraal kleinood van grote omvang.



De tot nu toe volledige line up:

Aili • Bob Uit Zuid • Bumble B. Boy • Cloud Cafe • Cloudsurfers • Dorpsstraat 3 • Elten Kiene • Eva Serena • Fedde &DeCarvalho • Géonne Hartman • Joya Mooi • Kids with Buns • Kourosh • La Jungle • Lander & Adriaan • Library Card • Loupe • Luna Morgenstern • Mila V • Monolithe Noir • Nagasaki Swim • Pitou • Prins S. en de Geit • Robin Scherpen • Roufaida • SIM—OJ • SNACKBAR the Ambassador • Someone • The Haunted Youth • Zea



ESNS Extra: Grasnapolsky X Cilinder

Voor het publiek dat niet kan wachten om in maart het festival te bezoeken is er tijdens Eurosonic Noorderslag alvast een (gratis!) muzikale preview te bezoeken. Op donderdag 19 januari van 17.00 tot 20.00 uur staan enkele nieuwe en bekende namen uit de line up van Grasnapolsky in de Cilinder Bar (OOST) in Groningen, tijdens ESNS Extra.

