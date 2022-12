Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN BUIEN | LOKAAL GLADHEID

Het is ook vandaag voor de meesten een zonnige winterse ochtend, al is het wat minder koud dan gisteren met een temperatuur rond -4. Anders is het bij de Eems en bij het Wad, want daar zijn sneeuw- en regenbuien met verraderlijke gladheid bij temperaturen rond het vriespunt.

Vanmiddag is het niet veel anders maar de kans op gladde wegen wordt minder want het wordt +1 á +2, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht komt er ook in Westerwolde vanuit het noorden meer bewolking, en vannacht is er kans op wat lichte sneeuw bij minimumtemperaturen rond -3 graden.

Het kan dan dus glad worden op de weg, maar morgen breekt de zon door en is het ’s middags opnieuw mooi winterweer bij maxima rond het vriespunt.

Het weekend is ook nog winters met een hogedrukgebied boven Duitsland en Midden-Europa. Zaterdagnacht wordt het -5 en ’s middags -1, zondag is de minimumtemperatuur -6 en en de maximumtemperatuur 0 graden. Dan raakt het bewolkt, en maandag gaat het regenen en dooien met een middagtemperatuur rond +7.