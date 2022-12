OLDAMBT, MIDDEN-GRONINGEN – Er zijn zorgen om de Eekerpolder, (gebied begrensd door de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda , Winschoterdiep, N33 en Vogelzangsterweg in Scheemda)

Het verzet tegen een grootschalig industriegebied in de polder tussen Scheemda en Westerlee heeft geleid tot het annuleren van deze plannen. Een groot compliment voor de Stichting Geen Draagvlak (Scheemda, Westerlee en Meeden) in samenwerking met de Stichting Landschap Oldambt (SLO).

De Oldambster polders met hun dijken, waterlopen en lintbebouwing vormen duurzame en tevens eeuwenoude elementen in ons landschap. Tijdens de laatste monumentendag is de oudste Oldambtster polder (1597) tussen Westerlee en Scheemda door de vrijwilligers van Geen Draagvlak en SLO nogmaals in de schijnwerpers gezet.

Het grootschalige industrieterrein in deze polder is van de baan. Echter het idee om in de directe omgeving toch een industrieterrein met kavels van 20 ha. te realiseren is niet verlaten. Onderzocht wordt of de Eekerpolder mogelijkheden biedt. Hoe komt men op het werkelijk krankzinnig idee om een industriegebied los van enige bebouwing in the middle of nowhere te projecteren?

Deze immense distributie dozen en/of data centra zullen, behoudens gemeentelijke (ozb) inkomsten voor het gebied weinig of geen voordelen bieden. Veel werkgelegenheid levert dit doorgaans niet op. zal Ons landschap zal hier dus wederom de grote verliezer zijn.

In de Eekerpolder wordt een groot, gedeeltelijk, coöperatief zonnepark gerealiseerd. Deze zal landschappelijk goed worden ingepast zodat er van horizon vervuiling minimaal sprake zal zijn. Opbrengsten zullen voor een belangrijk gedeelte in het omringende gebied worden geïnvesteerd.

SLO stemt hier van harte mee in maar is absoluut tegen het plompverloren in de ruimte plempen van gigantische blokkendozen. De ontluisterende aanwezigheid van de windmolens in onze Eekerpolder is natuurlijk al een drama op zich maar we gaan nu toch zeker niet nog eens opnieuw beginnen?

Als SLO kunnen we ons volledig vinden in de reportage in het Dagblad van het Noorden van 29 november 2022 door Mannus van der Laan. Enkele citaten : ‘Landschap is van niemand en daardoor vogelvrij’. Het landschap Groningen is in een paar jaar tijd ingrijpend veranderd. Het is volgeplempt met windmolens, hoogspanningsmasten en distributiedozen. ‘Wie ‘s avonds de provincie doorkruist waant zich met al die rode flikkerlichten in het voorportaal van de hel’.

Beter kunnen wij het niet verwoorden. We zullen tot het uiterste gaan om deze plannen in de Eekerpolder te voorkomen.

Ingezonden door Stichting Landschap OLdambt