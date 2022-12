Filmmaker Fedde Hoekstra krijgt bijdrage voor speelfilm over Groningen

GRONINGEN – Voor het produceren van de speelfilm ‘Het Zondagsbed’ krijgt de Groningse filmmaker Fedde Hoekstra 325.000 euro.

Een eigenzinnige film over een jonge onafhankelijke boerin die het leven redt van een jonge vreemdeling.

Een liefdesrelatie die gepaard gaat met de nodige jaloezie. Hoekstra hoopt met deze film de sprong te maken naar een internationaal publiek. Begin dit jaar riep Nationaal Programma Groningen, voor het Toukomstproject Groninger films, filmmakers op om met ideeën te komen voor drie films over Groningen. Afgelopen week maakte het nationaal programma de uitslag bekend.



Voor deze (speel)film over Groningen kwamen vijftien voorstellen binnen. Na twee selectieronden stonden er dinsdag drie filmmakers in de finale. Jurylid Alex Pitstra: ” Fedde heeft een gedurfd en origineel plan, waarbij hij een bijzondere samenwerking realiseert tussen (nationaal) bekende professionals en lokaal talent in zowel cast als crew.”



Het Zondagsbed

Fedde: “De film gaat over een tijd waarin de eerste geruchten over mijnbouw en spoorwegen opdoemen. Op een afgelegen herenboerderij, die wordt omringd door woeste natuur, speelt zich een broeierige en fatale liefdesgeschiedenis af. Jildau, een onafhankelijke boerin, redt het leven van een jonge deserteur. Haar drie knechten, met wie ze zondags per toerbeurt het bed deelt, ontvlammen in jaloezie wanneer zij de vreemdeling tot haar uitverkorene maakt. De hartstocht drijft allen in de richting van een tragedie.” De producent van de film is Annemiek van der Hell van Windmill Film. Als alles volgens de planning verloopt is de film te zien in 2024. In zowel bioscopen in Nederland als in het buitenland.



Jury

De jury bestond uit filmmaker Alex Pitstra, Toukomstpanellid Ria Noord, journalist en documentairemaker Onno Falkena, filmprogrammeur Ruben Allersma en merkmanager Bastiaan Langhout van Marketing Groningen. Eerder dit jaar maakte de jury bekend welke twee aanstormende talenten in Groningen een bijdrage kregen voor het produceren van hun film.



De provincie als insteek

Belangrijke voorwaarde was dat de film over een verhaal gaat dat zich afspeelt in de provincie, waarin onderwerpen, thema’s en waarden terugkomen die typisch Gronings zijn. Maar ook dat de film mensen binnen en buiten de provincie op een verrassende manier laat kennismaken met bekende en minder bekende plekken in Groningen.



Het maken van een film over Groningen is een advies van het Toukomstpanel. Dit inwonerpanel adviseerde vorig jaar over de besteding van de 100 miljoen euro voor Toukomstprojecten.

