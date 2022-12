Kerstwandeling met snertmaal in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT SNEEUW OF IJZEL | MOOI WINTERS WEEKEND

Het is ook vandaag weer iets ander weer want er ligt een kleine depressie boven ons en boven Duitsland. Dat geeft veel bewolking en vanochtend valt er verspreid ook wat lichte sneeuw of ijzel. Dat is bij temperaturen rond -1 en het is op veel plaatsen dan ook glad op de weg. Vanmiddag kan er nog een kleine sneeuwbui vallen maar later kan de bewolking even breken, de maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt.

Vanavond en vannacht komen er meer opklaringen en er is dan weinig wind, dat geeft minimumtemperaturen rond -4 met kans op mist. Morgen wordt het daarna een zonnige en mooie winterdag, met een matige zuidenwind en een maximumtemperatuur van -1 graad.

Zondag is het ook nog winters want de dooi komt pas maandag met regen en temperatuur stijgend tot +6 of +7 graden. Maar op zondag is het nog prima met af en toe zon, minimumtemperatuur rond -6 en een maximumtemperatuur rond het vriespunt.