IJspret op ijsbaan de Poststruiken

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | MORGEN NOG WINTERS

Het is vandaag niet zo héél koud want door de bewolking is het maar -2 tot 0 graden, maar het is wel winters want mogelijk valt er lokaal weer wat motsneeuw.

Vanavond en vannacht zal die bewolking een beetje gaan breken en als het helder wordt kan het afkoelen tot rond -5. Morgenochtend is het dan ook kouder want er is dan wat wind dus als het morgen al zonnig is, is het voor het gevoel kouder dan vandaag. Het raakt morgenmiddag trouwens wel weer bewolkt maar tot maandagnacht is het nog droog, de maximumtemperatuur is morgen 0 of +1 graad.

Maandagnacht treedt dan de dooi in en maandagochtend is het 2 tot 4 graden boven nul. Daarbij zal het gaan regenen, en er is een goede kans dat we een paar uren met ijzel door moeten maken. Het zal er maandag wel een beetje bij waaien dus heel veel ijzel is niet direct te verwachten. De temperatuur zal ook doorstijgen naar 5 of 6 graden en dinsdag gaat dat door naar 8 of 9 graden. Dus deze winterfase wordt vanaf maandag voor een tijdje onderbroken.