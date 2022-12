Publiek geniet van optreden Ketelkoor en de Hofstra Sisters

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD EN LATER GLAD | MORGEN ZACHT MET REGEN

Er is vannacht weer matige vorst geweest want het was vrij helder met temperaturen rond -8, en vanmiddag is het ook nog flink winterweer met een maximumtemperatuur rond 0 graden en een matige zuidoostenwind. Er is vanmiddag nog wel wat zon, maar we eindigen bewolkt.

Nu blijft het vanavond eerst nog droog maar later is er kans op IJSREGEN en ijzel, en vannacht vooral nog op regen. Want dan komt de dooi-aanval met vrij veel regen en temperaturen van 1 tot 3 graden boven. Er zal dan ook geen sneeuw gaan vallen, maar de regen kan zeker nog een tijdje aanvriezen en tot in de ochtend kan het dus glad zijn op de weg.

Dan zal de temperatuur stijgen naar 5 graden, maar er is vannacht en morgenochtend wel langdurig regen. Morgenmiddag- en avond vallen er nog enkele buien maar het wordt morgenmiddag dus wat droger, de temperatuur stijgt dan door naar 7 of 8 graden. De dagen na morgen blijven wisselvallig met een beetje zon maar regelmatig ook wat regen. De maxima zijn dan 8 of 9 graden, pas eind van de week wordt het weer ietsje kouder.