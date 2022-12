Familie Bruinsma in de bocht: Leve De Koning” in MFC De Kiepe Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Toneelgroep rondom ’t Vloat speelt de komedie: Familie Bruinsma in de bocht: Leve De Koning” in MFC De Kiepe in Nieuwe Pekela.



De komedie: Familie Bruinsma in de bocht: Leve De Koning” is een kolderstuk in drie bedrijven, geschreven door Carl Slotboom Het stuk wordt op 11 en 18 maart, zoals altijd, gespeeld in het Gronings dialect. Aanvang 19.45 uur.



Koningsdag in Nederland

Alles wat enigszins bruikbaar is, wordt door Sjef in zijn kraam uitgestald. Het is immers vrijmarkt en een mooie gelegenheid om van de rommel af te komen. Een lastige bijkomstigheid is het bezoek van de zuster van Truus en haar man. Truus vindt het allemaal heel gezellig, maar Sjef en Boris zouden het liefst zien dat Mien en Jan per ommegaande op zouden krassen. Ook de aanwezigheid van een moeder met een wulpse dochter brengt de boel nogal in verwaring

En dan die boerenfamilie die de vrijmarkt in de grote stad eens willen proeven. Laten ze nou net iets kopen dat eigenlijk niet verkocht had mogen worden. En die heer in dat driedelige kostuum, die aan het eind van de dag voorbij komt, was dat werkelijk …….?



Reserven kan via de facebook pagina van Toneelgroep rondom T Vloat of via de mail meinkoni@gmail.com