Kieslijst Groninger VVD vastgesteld: 30% ondernemers

GRONINGEN – De VVD-leden in de provincie Groningen hebben de kandidatenlijst voor de Provinciale

Statenverkiezingen van maart 2023 vastgesteld. Naast de opvallende top-10, bestaat de lijst voor maar

liefst 30% uit ondernemers.



Gedeputeerde Mirjam Wulfse, fractievoorzitter Erik Jan Bennema, statenlid Jelmer Hiemstra (foto) en

nieuwkomers Willemijn Brilstra, Francis van der Kamp en oud JOVD-voorzitter Hilde Wendel vormen de

top zes van de kieslijst. Van de zes kandidaten bovenaan de kieslijst zijn er vier vrouw.



‘Deze lijst is een gezonde mix van ervaring en vernieuwing, spreiding tussen Stad en Ommeland en

verschillende expertises. Dat is essentieel voor het brede pakket aan taken waar de Provinciale Staten

mee te maken krijgt’, aldus lijsttrekker Mirjam Wulfse. ‘Daarnaast zien we ook in de rest van de lijst

terug dat de VVD een brede volkspartij is waar iedereen terecht kan, van studenten en jonge

ondernemers tot ervaren bestuurders en maatschappelijk betrokken Groningers.’



Opvallend is het hoge aantal ondernemers op de lijst. ‘De VVD wordt vaak de partij van de doeners

genoemd, dat is met deze kandidatenlijst ook bewezen’ aldus Wulfse ‘Je ziet dat deze mensen met beide

benen in de maatschappij staan en actief betrokken zijn bij hun buurt, dat stimuleert ze ook om zich in

te zetten voor onze provincie. Het is fantastisch om te zien dat we dat in zulke grote getale mogen

doen.’



De VVD-lijst telt 44 kandidaten, lijstduwers zijn onder andere Tweede Kamerlid Roelien Kamminga en

oud-Kamerlid Arno Rutte. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023.

