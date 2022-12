Lokale vrijwilligersgroepen en MiGreat demonstreerden bij aanmeldcentrum Ter Apel

In het kader van de Internationale Dag van de Migrant organiseren lokale vrijwilligersgroepen en Migreat een solidariteitsdemonstratie voor het asielcentrum in Ter Apel. Ze delen soep , koffie en warme chocolademelk uit vluchtelingen. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

TER APEL – Lokale vrijwilligersgroepen en MiGreat hebben de Internationale Dag van de Migrant aangegrepen om het recht op veilige migratie voor ieder mens aan te kaarten. Zij hielden zondag 18 december een solidariteitsactie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In de snijdende kou deelden zo’n 50 mensen van vele nationaliteiten soep en warme chocolademelk en verhalen met elkaar.

Sprekers waren Didi Dresscher van GroenLinks Westerwolde; Khaled al-Yami, sinds 2019 in Nederland; Jaco Bron van de Kloosterkerk in Ter Apel en Beitske Kooistra van MiGreat.

Khaled vertelt hoe hij als kind in zijn dromen over de toekomst er nooit rekening mee had gehouden dat die dromen niet in Yemen uit zouden kunnen komen. En dat zijn leven jarenlang op een vreselijke pauze zou komen te staan. Hij heeft zijn leven na jaren van eindeloos wachten en onzekerheid weer op kunnen pakken. Maar ziet om zich heen veel mensen die aan de traumatische reis en het onmenselijke asielbeleid onderdoor zijn gegaan. Hij pleit terecht voor de mogelijkheid tot werk en studie vanaf dag 1.

De anderen richtten zich in hun toespraken op de dodelijke Europese grenzen, waar de afgelopen dertig jaar meer dan 48.647 mensen zijn omgekomen. Mensen worden gedwongen om levensbedreigende routes te nemen. Zij die dat wel overleven vinden in Nederland een dichte deur of een koude expohal zonder enige privacy.

De mensheid heeft altijd over de wereld getrokken op zoek naar een plek om te overleven. Ook nu zou migratie voor iedereen mogelijk moeten zijn, ongeacht je paspoort, huidskleur of banksaldo. Zoals Didi treffend zei: “Wij hebben niet meer rechten op een beter leven omdat wij hier geboren zijn, we hadden gewoon geluk.”

Ingezonden

Fotograaf Kees van der Veen