Nieuw in het Ommelander Ziekenhuis: een heupprothese via de voorste benadering

SCHEEMDA – Een versleten heupgewricht zorgt voor veel ongemak en pijn. Vaak is een ‘nieuwe heup’, oftewel een heupprothese, de beste oplossing. Een heupprothese kan op meerdere manieren worden geplaatst. Jarenlang werd deze operatie vooral via de achterzijde (bilzijde) van de patiënt verricht. De laatste jaren wordt de operatie steeds vaker via de voorzijde uitgevoerd. Dit wordt ook wel ‘voorste benadering’ genoemd. Ook in het Ommelander Ziekenhuis wordt deze techniek sinds een half jaar toepast.

Sneller op de been

Arjan Hooghof, één van de zes orthopedisch chirurgen in het Ommelander Ziekenhuis, heeft tijdens zijn opleiding veel ervaring opgedaan met deze voorste benadering. Hij legt uit wat de voordelen van deze methode zijn. Arjan: “De voorste benadering is een ‘spiersparende ingreep’, omdat we tussen de spieren door opereren. Bij de operatie via de achterzijde, moeten we de bilspier splijten om bij het heupgewricht te komen. De resultaten van beide operaties zijn heel goed, maar de ‘voorste benadering’ biedt wel voordelen. De kans dat de heup kort na de operatie uit de kom schiet is veel kleiner, omdat de spieren niet losgemaakt zijn. Ook verloopt het genezingsproces sneller, waardoor mensen vaak minder lang met een hulpmiddel lopen. Er zijn minder ‘leefregels’ in de eerste 6 weken na de operatie. De patiënt mag bijvoorbeeld zelf de schoenen en sokken aantrekken. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar welke methode de beste is. Het resultaat na één jaar is gelijk, waardoor een heupprothese dus veilig en goed via zowel de voor- als achterzijde kan worden geplaatst.”

Veiligheid

Ook veiligheid en het litteken spelen een rol bij de keuze voor deze methode van opereren. Arjan: “Patiënten kunnen tijdens de operatie bij de ‘voorste benadering’ op hun rug liggen. Dat is beter voor de longen. Als een patiënt niet lekker wordt tijdens de operatie of een lage bloeddruk krijgt, dan kan de anesthesist makkelijker ingrijpen dan wanneer een patiënt op de zij ligt. Patiënten die op deze manier zijn geopereerd, zijn vaak ook meer tevreden over hun litteken, is mijn ervaring. Hoewel dit voor ons niet het belangrijkste is, speelt dit voor patiënten natuurlijk wel mee.”

Verschillende voorbereidingen

Een nieuwe manier van opereren gebeurt niet zomaar. Arjan: “We zijn in het voorjaar gestart met het opereren van patiënten via de voorste benadering. Vorig jaar zijn we al gestart met de voorbereidingen om dit mogelijk te maken. We hadden andere spullen nodig op de operatiekamer, de protocollen moesten worden aangepast en natuurlijk moesten alle collega’s worden geschoold. Denk aan medewerkers van de operatiekamers, fysiotherapeuten en betrokken verpleegkundigen. Zij moeten natuurlijk goed weten wat ze moeten doen.”

Samen met de patiënt kiezen voor de beste techniek voor de operatie

De operatie via de voorzijde biedt veel voordelen, toch blijft het Ommelander Ziekenhuis beide methodes gebruiken. Arjan: “Niet iedere patiënt is geschikt om geopereerd te worden via de voorste benadering.’ Als een patiënt bijvoorbeeld al eens een heup heeft gebroken of als er sprake is van ernstige slijtage, dan kan de benadering via de achterzijde toch beter zijn. De keuze voor de techniek maken we in de spreekkamer, samen met de patiënt.”

