Brandstichting Magnusstraat Groningen: Politie geeft beelden verdachte en bestelbus vrij

GRONINGEN – De politie deelt beelden van een verdachte man en een bestelauto inzake brandstichting aan de Magnusstraat in Groningen.

De bewoners van twee woningen in de Magnusstraat in Groningen liggen op de vroege ochtend van 4 december jl. rustig te slapen als ze ineens ruw worden gewekt door een oplettende buurtbewoner. Onder de carport, die de beide woningen verbindt, staan rond 6:00 uur meerdere auto’s in de brand en de vlammen slaan tegen de gevels omhoog. De bewoners kunnen de woning gelukkig veilig verlaten, maar de impact op hen is natuurlijk enorm. De politie houdt op dit moment serieus rekening met brandstichting.

Eén van de bewoners loopt brandwonden op als gevolg van de hitte op het moment dat de hij de woning verlaat. De oplettende buurtbewoner had geen minuut later moeten zijn. De politie toont beelden van het moment dat de brand moet zijn ontstaan. Op deze beelden zijn ook een verdachte man en een verdachte witte bestelauto te zien. Hopelijk herkent u deze man of de verdachte bestelauto.

Verdachte man op de beelden

Op de beelden ziet u hoe de verdachte man bij de carport wegloopt, in de richting van de Bernardusstraat. Op dat moment is net een brand ontstaan aan de linkerkant van één van de auto’s onder de carport. De man is niet heel goed herkenbaar. Let dus extra goed op zijn lichaamshouding en zijn loopje. Laat het ons weten als u de man herkent.

Witte bestelauto

Rond 5:57 uur rijdt een witte bestelauto door de Magnusstraat, in de richting van de Bernardusstraat. De recherche vermoedt dat deze auto bestuurd werd door de verdachte man die we zoeken. Op de beelden is te zien dat er een brand is ontstaan aan de linkerkant van één van de auto’s onder de carport. Op de beelden is te zien dat de man twee minuten later bij de carport wegloopt, in de richting van de Bernardusstraat. We denken dat de man daar weer in de witte bestelbus is gestapt. Die rijdt ongeveer een minuut later langs een camera op de Augustinusstraat. Het gaat zeer waarschijnlijk om een witte Peugeot Partner of een Citroen Berlingo uit de periode 1996 tot 2003.

We hebben nog meer camerabeelden bekeken en we weten dat het verdachte voertuig daarna is doorgereden naar de Kerkstraat. In het centrum van Hoogkerk slaat de auto linksaf de Bangeweer op. Ons spoor eindigt op de Johan van Zwedenlaan bij de rotonde bij de A7.

Geef uw informatie door

Wellicht herkent u de man? Of herkent u het voertuig? Of misschien zegt de combinatie van beide u iets. Of misschien heeft u andere informatie die ons kan helpen bij ons onderzoek. Neem dan contact op met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.