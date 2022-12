Groninger Huis voorziet alle huurwoningen in Meeden van zonnepanelen

MEEDEN – Woonstichting Groninger Huis zet Meeden letterlijk in het zonnetje. Deze week werden de laatste zonnepanelen gelegd en aangesloten in het dorp. Daarmee kunnen alle huurders in Meeden nu hun eigen zonne-energie opwekken.

Extra zonnepanelen

Om het gas- en elektriciteitsverbruik omlaag te brengen, is het verduurzamen van woningen topprioriteit voor de woningcorporatie. Woningen met een E, F of G energielabel komen als eerste aan de beurt. Daarnaast besloot Groninger Huis samen met haar huurdersorganisatie om daar bovenop ieder jaar minimaal 100 woningen extra van zonnepanelen te voorzien. “Wil je als huurder de woonlasten de baas blijven dan kan dit uitsluitend als de verhuurder blijvend investeert in de kwaliteit van haar woningbezit”, zo stelt Roelf van der Laan (voorzitter Huurders Advies Groep). Met het plaatsen van zonnepanelen kunnen huurders al snel een aanzienlijke besparing realiseren op hun energielasten. “Voor ons als huurdersorganisatie was dit een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden om met Groninger Huis af te spreken om de komende jaren versneld extra zonnepanelen te plaatsen zoals nu in Meeden is gebeurd.”

Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis): “Het is een mooie opsteker voor onze huurders in het dorp. Bewoners in Meeden vissen steeds achter het net in de versterkingsopgave. Zo komen ze voor geen enkele aardbevingsvergoeding in aanmerking. Ik denk dat we op deze manier echt iets waardevols voor onze huurders hebben kunnen doen.” Ook wethouder Erik Drenth (gemeente Midden-Groningen) beaamt dit. “Mooi dat Groninger Huis dit voor huurders heeft kunnen doen. Juist in Meeden is het belangrijk dat duurzame energie direct ten goede komt aan de bewoner. De gemeente vindt het erg belangrijk dat corporaties werk maken van verduurzaming. Groninger Huis laat zich hier van z’n beste kant zien.”

