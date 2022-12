Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 20 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW HERFSTACHTIG | VOORLOPIG OOK ZACHT

Het is ook vandaag zwaar bewolkt en een beetje herfstachtig, met vooral vanmiddag perioden met regen. Vanochtend is het nog vaak droog met soms een bui en het is sowieso zacht met een temperatuur van 9 a 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot zuiden.

Ook vanavond kan er soms regen vallen, vannacht en morgenochtend is het weer wat droger met een paar opklaringen. Het wordt vannacht ook iets frisser met minimumtemperaturen rond 5 graden. Morgenmiddag wordt het zo’n 8 graden en dan passeren er enkele buien, bij een meest matige zuidwestenwind.

Dus het blijft een beetje onbestendig en dat is het ook van donderdag tot en met zaterdag: donderdag is de ochtend vaak droog en is er vooral later in de middag en ’s avonds kans op regen, en voor vrijdag geldt min-of-meer hetzelfde. Zaterdag is er ook weer meer wind maar de kerstdagen zouden redelijk kalm moeten zijn met af en toe zon en middagtemperaturen rond 6 graden.