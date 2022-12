Expositie met honderden Kerststalletjes in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVEL EN WAT ZON | VOORLOPIG NOG WISSELVALLIG

Het is een redelijk rustige dag met vanavond weliswaar een paar flinke buien, maar vanochtend is er wel kans op mist en nevel. Want het front van gisteren is voorbij en het is dan ook wat frisser met een temperatuur van 6 á 7 graden en een zwakke tot matige wind zuidwestenwind. De bewolking kan voor een deel oplossen vanmiddag maken we dan ook kans op wat zon, maar vanavond komt er een buienzone die perioden met regen gaat brengen.

Maar ook dat gebied gaat voorbij en vannacht en morgen is het de meeste tijd droog. Maar er is dan niet veel wind en daardoor kan er morgenochtend opnieuw mist voorkomen. En morgenmiddag is er wat zon met hooguit een enkele bui, maximum morgen rond 8 graden.

Vrijdag is het in de ochtend ook overwegend droog met kans op mist, in de middag en avond zijn er perioden met regen. Het kerstweekend is daarna redelijk kalm met weliswaar kans op een bui, maar mist is er dan niet en het zal ook vrij zacht zijn met middagtemperaturen rond 8 graden.