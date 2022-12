STADSKANAAL – Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2022? Je kunt nu stemmen op de vijf kandidaten.

De verkiezing Knoalster van het Jaar wordt georganiseerd door weekblad de Kanaalstreek en de gemeente Stadskanaal. Op de kandidaten kan vanaf vandaag tot en met 31 december worden gestemd via de QR-code in de krant, via de website www.kanaalstreek.nl of via de Facebook-pagina van de Kanaalstreek.



Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Stadskanaal kans maken op de titel.



Jaap Duit

Jaap Duit uit Stadskanaal is een duizendpoot, een man met veel petten. Zo is hij voorzitter van Stichting Jatrie, Stichting Snikkevaart, Stichting De Eeuw van mijn Ubbo en Stichting Drenth Monument en hij is secretaris van Stichting STAR. Als penningmeester is hij actief voor Stichting Hospice Stadskanaal, het zogeheten Tineke Breiderhuis dat vijf jaar geleden van start is gegaan en voor de Vereniging Parels in het Veen die de samenwerking tussen organisaties voor regionaal cultureel erfgoed wil verbeteren. Hij doet het wat rustiger aan, want hij is namelijk gestopt als onder meer voorzitter van de Stichting Klap tot Klaploop, voorzitter van de Kano Vereniging Stadskanaal en voorzitter van Stichting Rondom de Watertoren.



Jasper Schepers

Elk jaar zijn er tienduizenden mensen die zich inzetten voor de Nierstichting. Jasper Schepers uit Musselkanaal is verkozen tot vrijwilliger van het jaar van de Nierstichting. Hij heeft op het hoofdkantoor de ‘Ruurdtje de Vries prijs’ in ontvangst genomen. Hij is onvermoeibaar actief als vrijwilliger en doet dit vol energie, omdat hij als geen ander weet hoe het is om te leven met een nierziekte. Hij is een echte multi-vrijwilliger: collectant, actievoerder, pleitbezorger, ambassadeur en hij mobiliseert andere vrijwilligers. Hij is creatief en bedenkt elke keer weer nieuwe acties en opties om de Nierstichting vooruit te helpen. Hij is een boegbeeld van een nieuwe generatie vrijwilligers.



Jan ten Hoff

Jan ten Hoff uit Musselkanaal is door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheiden met de Zilveren penning met oorkonde. Hij heeft peuter Karlijn uit het kanaal gehaald. “Ik zat in de tuin achter mijn slagerij koffie te drinken, toen ik een enorme knal hoorde. Ik ben meteen naar de straat gerend en ik ben zonder te aarzelen het water ingesprongen om hulp te bieden. Er stonden meer mensen aan de kant, maar die hadden het te druk om met hun mobiele telefoons filmpjes te maken. Werkelijk niemand stak een hand uit.” Ten Hoff weet Karlijn in no-time op het droge te krijgen en ook moeder Jolanda weet vervolgens veilig aan wal te klimmen. Al snel blijkt dat alleen moeder en dochter in de auto zitten. Het gevaar is geweken.



Krijn Verweij

Op het sportcomplex van SJS is voor de tiende keer de internationale Freddie Pranger Memorial gehouden. Onder leiding van initiatiefnemer en coördinator Krijn Verweij uit Stadskanaal is het evenement uitgegroeid tot het grootste G-voetbaltoernooi van Nederland met maar liefst 40 teams uit binnen- en buitenland. De rek is er nog niet uit, want in 2023 is plek voor 48 teams uit Nederland, Duitsland en België. Verweij is verder nog onder meer coördinator van het G-voetbal bij SJS en lid van de werkgroep Inclusief Sporten van Welstad. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger van de Stichting Holland Heim, die mensen met een beperking begeleidt tijdens een skivakantie.



Ferry Roek

Voor de eerste keer is het Nederlands kampioenschap Beach Handball in Noord-Nederland gehouden, dankzij een sterke lobby in Stadskanaal. Uniek is dat het aantal speelvelden speciaal voor het NK is uitgebreid van vijf naar acht, dat zie je nergens in Nederland. Aanjager van het succesvol verlopen toernooi is Ferry Roek uit Stadskanaal. De voorzitter van de handbalvereniging Jahn II is ook nauw betrokken geweest bij het realiseren van het Beachpark Stadskanaal. Verder is hij bezig om inclusief sporten meer op de kaart te zetten in Stadskanaal, om mensen met een handicap aan het sporten te krijgen. Zo zijn er plannen om het Nederlands rolstoelhandbalteam uit te nodigen voor een clinic en een demonstratiewedstrijd.



De Knoalster van het Jaar 2022 wordt door burgemeester Klaas Sloots bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal op dinsdag 10 januari.



Promotiefilm

Net als in voorgaande jaren heeft Boelo Lutgert uit Stadskanaal een promotiefilm gemaakt. De promotiefilm is te bekijken via CODE en maak kennis met de vijf genomineerde kandidaten.



Win een boodschappenpakket

Stemmen op je favoriete kandidaat kan hieronder. Onder de stemmers wordt een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Op is Op Voordeelshop in Stadskanaal.

Tekst en foto’s: Paul Abrahams

Video: Boelo Lutgert