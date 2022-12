SELLINGEN Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2022? De verkiezing Westerwolder van het Jaar wordt georganiseerd door de Kanaalstreek Ter Apeler Courant, het Streekblad en de gemeente Westerwolde. Op de kandidaten kan vanaf vandaag worden gestemd.

Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Westerwolde kans maken op de titel. Op de kandidaten kan vanaf vandaag tot en met 31 december worden gestemd via de QR-code in de krant, via de websites www.kanaalstreek.nl en www.hetstreekblad.nl of via de Facebook-pagina van de Kanaalstreek en het Streekblad.

Marja Oortwijn

Marja Oortwijn uit Ter Apel is moeder van Rob, een jongen met Downsyndroom. Ze heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om de eet club voor mensen met een beperking nieuw leven in te blazen. Samen met een aantal vrijwilligers draagt Marja zorg voor een heerlijke maaltijd voor de doelgroep en dat iedere week op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur in buurthuis ’t Streekje in haar woonplaats. Samen met Beka Martens organiseert Marja om de twee maanden de zogeheten Robiaan Disco avonden in het buurthuis. Muzikanten treden dan op voor de doelgroep en ook daar draagt Marja haar steentje aan bij. Mensen met een verstandelijke beperking genieten enorm van deze avonden en ze kijken er telkens weer naar uit.

Atte van Haastrecht

India heeft zich onder leiding van bondscoach Atte van Haastrecht uit Jipsingboertange geplaatst voor het WK korfbal dat eind volgend jaar in Taiwan wordt gehouden. In 2019 heeft hij met Macau deelgenomen aan het WK in Zuid-Afrika. Hij heeft niet alleen regionaal veel publiciteit gescoord, maar ook landelijke dagbladen hebben aandacht geschonken aan zijn puike prestatie, evenals nationale radiozenders. De voormalige docent aan het RSG Ter Apel was ook bondscoach van Zweden en Armenië en is sinds jaar en dag eveneens de aanjager van het internationale korfbaltoernooi in Stadskanaal. Uit alle werelddelen komen nationale teams en clubteams naar Stadskanaal. Van Colombia tot Japan en van Marokko tot Zweden.

Willemijn Ahlers

Willemijn Ahlers uit Wedde is partner, vader en oma, gepensioneerd politiefunctionaris. Na transitie van man tot vrouw, zet zij zich in voor bewustwording van gendervraagstuk, diversiteit, door lezingen voor alle vormen van onderwijsinstellingen, workshops voor zorg- en politiepersoneel, ook in het buitenland. Ze is lid van werkgroep Diversiteit van de gemeente Westerwolde. Daarnaast is zij, grensoverschrijdend, actief op het gebied van vrede, vrijheid en cultuur en maait als vrijwilliger van Staatsbosbeheer wandelpaden in Westerwolde. Als invalkracht begeleidt zij ‘Wandelen Werkt’ in Westerwolde en is vrijwilliger bij Wedde dat ’t lukt. Ze is kidsgids in Museum Klooster in Ter Apel en ze is actief koor- en bestuurslid van een koor.

Pieter Huttinga

Pieter Huttinga wordt bestempeld als de spin in het web in Veelerveen, een dorp met zo’n 250 gezinnen. De voormalige voorzitter en penningmeester van de plaatselijke voetbalvereniging is voorzitter van Plaatselijke Belangen en voorzitter van Stichting Dorpshuis. Hij is de aanjager, drijvende kracht van uiteenlopende activiteiten die – in samenwerking met een aantal enthousiaste vrijwilligers – voor reuring zorgen in zijn woonplaats. Weliswaar veel kleinschalige activiteiten, maar o zo belangrijk voor de leefbaarheid van Veelerveen. Van concerten tot de nieuwjaarsvisite, van een dorpsbarbecue tot de intocht van Sinterklaas en met elkaar een hapje eten om de sociale contacten te onderhouden om zo de eenzaamheid tegen te gaan.

Josien Bakker

Josien Bakker uit Vlagtwedde is nog maar 18 jaar, maar met haar zelfgeschreven nummers zet ze de regio Westerwolde op de kaart. Na een optreden in maart 2019 tijdens de zogeheten ‘Grunneger Weeke’, kwam het muzikale avontuur in een stroomversnelling met optredens bij onder meer RTV Noord. Als jongste deelnemer ooit, heeft ze daarna tijdens het Grunneger Laidjesfestival in De Oosterpoort in Groningen zowel de publieksprijs als de juryprijs in de wacht gesleept met twee zelfgeschreven Groningse nummers. Met haar heldere stem en met haar gitaar weet de jonge zangeres het publiek te ontroeren met haar liedjes. Inmiddels draagt Westerwolde haar op handen en in de afgelopen periode heeft ze al veelvuldig opgetreden. Van dorpshuizen tot theater en meer.

Klik HIER om te stemmen.

De Westerwolder van het Jaar 2022 wordt door burgemeester Jaap Velema bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde op donderdag 12 januari.

Net als in voorgaande jaren heeft Boelo Lutgert uit Stadskanaal een promotiefilm gemaakt. De promotiefilm is te bekijken via CODE en maak kennis met de vijf genomineerde kandidaten.

Win een boodschappenpakket

Onder de stemmers wordt een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Op is Op Voordeelshop in Ter Apel.

Tekst en foto’s: Paul Abrahams

Video: Boelo Lutgert