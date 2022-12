De natuur door de ogen van Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Regelmatig publiceren wij artikelen over de natuur in Westerwolde op Westerwolde Actueel. Auteur van dit artikel is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Vogels in de tuin.

Vorige winter zag ik voor het laatst een keep en behalve een groep koperwieken eind oktober in de hulstboom zag ik geen wintergasten. Een bijzondere verrassing was een sperwer mannetje, die rustig bij de voederplaats poolshoogte kwam nemen en zich weinig van van mijn gefotografeer aantrok. Hij liet zich rustig van alle kanten fotograferen. Meestal zie je iets in een flits voorbij komen en de ervaring heeft geleerd dat dit hoogstwaarschijnlijk een sperwer is. De mannetjes zijn wat kleiner dan de vrouwtjes. Ze jagen meer op kleine zangvogels. De grotere vrouwtjes kunnen ook wel een duif de baas.

Een appelvink in de tuin vind ik nog steeds bijzonder. Appelvink foerageert vooral op de grond net als andere vinken. Met hun krachtige snavel kunnen ze zelfs kersenpitten kraken. Verder eten ze zaden en knoppen. De jongen worden ook met dierlijk voedsel gevoerd zoals rupsen.

Goudvinken zijn ook vogels die je nauwelijks kunt missen in de tuin . Met name de mannetjes vallen ogenblikkelijk op. Dit voorjaar zagen we ze midden in de bloembakken en border foerageren om de zaden van viooltjes, vergeet-mij-nietjes en Geranium op te peuzelen. Met Geranium bedoel ik niet de kamerplanten waarachter oudere mensen zitten; dit geslacht heet officieel Pelargonium.

Vrijwel elke dag zie ik meerder spechten een bezoek brengen aan de tuin (pindakaas). Als je dan één ziet met rood bovenop de kop, dan denk je meteen aan een middelste bonte specht. In de winter is dat ook zo . Als je in de zomer één met rood op de kop ziet , moet je even goed kijken of er ook zwart onder de ogen zit. Dan is het een juveniele grote bonte specht! Hoewel de eerste middelste bonte specht al werd gespot op 5 januari 1997 in het Kloosterbos en er in 2011 ook al 2 broedparen in het Metbroekbos waren, vind ik het nog steeds bijzonder ze in onze tuin te zien.



Vlinders in de tuin.

De eerste vlinders die je tegenkomt in het het voorjaar, zijn die welke als vlinder overwinteren, zoals de citroenvlinder. Als nectarplant dient o.a. de paardenbloem. Deze plant moeten wij eigenlijk veel meer waarderen. Behalve als nectarplant voor dagvlinders en wilde bijen en hommels, dient het als waardplant voor zo’n 14 soorten nachtvlinders. Bij de paardenbloem vindt vruchtzetting plaats zonder bevruchting. De nakomelingen hebben dus allemaal dezelfde eigenschappen. Wel kennen we door mutaties wel 1000 “microsoorten”.

De geelbandlangsprietmot heeft bijna even lange sprieten als zijn naam bij mij op het scherm. Ik had dit voorjaar een hele zwerm in de tuin. Ze behoren tot de z.g. micro nachtvlinders.Een vlinderwitje die ieder zonder moeite kan herkennen is het oranjetipje . Zelfs de eieren zijn oranje. Ze worden op kruisbloemen zoals look-zonder-look gelegd. Het scheefbloemwitje is in de vlucht niet te onderscheiden van het klein koolwitje . Tot 2008 moesten we naar de Alpenweiden om het scheefbloemwitje te spotten . Daarna kwam het, mede dankzij meerdere generaties per jaar, noordwaarts om in 2015 door een Belg te worden opgemerkt op een helling van de St-Pietersberg in Z-Limburg. Ik zag de eerste in 2018 in de tuin, waarschijnlijk de eerste waarneming in Westerwolde.

Een paar jaar geleden kreeg ik een lading compost van een goede vriend, die ik heb gebruikt om mijn gazon wat te egaliseren. Dit leverde een schat aan wilde planten op; veel papavers , maar ook een grote witte walstro soort. Wie schetst mijn verbazing toen ik dit voorjaar een walstropijlstaart in het gazon vond. Dit is een zeldzame soort die vooral in de duinen van Noord-Holland en op de Veluwe voorkomt. In de rest van Nederland is deze soort nog zeldzamer. Er zijn twee generaties van april tot september. De eerste generatie rupsen voedt zich vooral met wilgenroosjes, de tweede generatie wordt echter vooral op walstrosoorten gevonden!



Libellen bij de Ruiten Aa en het helofytenfilter van Ter Apel.

Dankzij de aanwezigheid van helofytenfilter en de Ruiten Aa, neemt niet alleen het aantal vogelsoorten toe, maar ook vooral het aantal libellen. Doordat onze tuin op een kilometer afstand van de Ruiten Aa ligt, komen ook soorten van het stromende water in de tuin b.v. een bandheidelibel die ik 5 jaar geleden hier nog niet had gezien. De breedscheenjuffer draagt zijn naam met ere; hij heeft echt brede schenen. Ze vormen een tandem die ook bij het afzetten van de eieren door het vrouwtje intact blijft. Alle juffers boren hun eieren in waterplanten. Hiervoor hebben zij een speciaal ontwikkeld legapparaat. Bij de azuurwaterjuffer zien we de bijzondere wijze waarop de bevruchting van libellen in zijn werk gaat. Het mannetje brengt, vlak voor de copulatie , sperma van de geslachtsopening aan de onderzijde van het 9de segment van het achterlijf naar het secundaire geslachtsorgaan aan de onderzijde van segment 2 en 3. Het vrouwtje kan daarna in haar geslachtsopening, gelegen tussen segment 8 en 9 de zaadcellen opnemen.



Insectenetende planten.

Hierbij zullen de meeste mensen allereerst denken aan een van de soorten zonnedauw. In Nederland komt ook nog vetblad voor , maar daar zijn waarschijnlijk nog geen 10 exemplaren van in Nederland. Er is echter nog een soort die tot dezelfde familie behoort als vetblad. Op een van mijn wandelingen richting de Ruiten Aa zag ik opeens overal in de sloot steeltjes met gele bloemen omhoog steken . Dit deed mij meteen aan blaasjeskruid denken. Foto’s gemaakt en thuis nagekeken, bleek het inderdaad om blaasjeskruid te gaan. Waarschijnlijk loos blaasjeskruid. Loos blaasje vormt geen zaden , vandaar de naam loos blaasjeskruid. De blaasjeskruiden hebben geen echte wortels , maar kunnen via hun fijne bladslippen in principe alle voedingsstoffen uit het water opnemen. Een deel van de bladslippen is echter omgevormd tot blaasjes. Aan de blaasjes zitten antennes. Als een waterdiertje b.v. een raderdiertje , kreeftje of eencellige een antenne aanraakt, gaat het blaasje open en door onderdruk wordt het diertje naar binnen gezogen. Binnen een half uur is het diertje verteerd. Omdat blaasjeskruid hier massaal voorkomt in een afwateringssloot naar de Ruiten Aa, betekent m.i.. dat het water niet voedselrijk is en het helofytenfilter goed werkt.



Kerstwandeling met snertmaal.

Graag wil jullie namens IVN Westerwolde Oldamt uitnodigen om met mij een wandeling door de Ter Apeler bossen te maken. Nadat we door Corona 2 jaar geen kerstwandeling in de Ter Apeler bossen hebben kunnen organiseren, gaan we dit jaar deze traditie opnieuw leven inblazen. Elk jaar hoop ik een beetje op een wit sneeuwdek en een paar graden vorst. Of dat er dit jaar in zit weet ik niet. We starten als van ouds bij de parkeerplaats van het Boschhuis naast het Klooster van Ter Apel. Na een wandeling van 1 1/2 tot 2 uur van ongeveer 4 km kunnen we onder het genot van een snertmaal in het sfeervolle Boschhuis nog even gezellig napraten .Voor de vegetariërs of veganisten is er ook een mosterdsoep.

Datum, tijd: 26-12-’22 , 14-16 uur. Plaats : Parkeerterrein Boschhuis, Boslaan 6, 9561 LH, Ter Apel.



Met vriendelijke kerstgroet, Henk Kamstra.