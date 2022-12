Kleuters CBS De Zaaier maken kerstkaarten voor ouderen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 22 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG | MET VRIJ HOGE TEMPERATUREN

Er kan vanochtend nog wel wat lichte regen vallen maar vooral is het nevelig en vochtig met een zwakke westenwind. De zon zal vanmiddag af en toe doorbreken, dat is dan ook een goede periode van de dag met een temperatuur van 8 graden en windkracht tot 4 uit het zuidwesten. Wél is er aan het eind van de middag en vanavond kans op enkele buien.

En de kans op wat regen blijft vannacht eerst ook, later in de nacht en morgenochtend is het droog maar er is dan heel weinig wind en er zal in die fase waarschijnlijk mist ontstaan. Die mist of nevel zal morgenmiddag ook wel blijven hangen, morgenavond komt er een front met regen boven ons te liggen. De minimumtemperatuur voor vannacht is 5 graden, de maximumtemperatuur voor morgen ongeveer 7 graden.

In het kerst-weekend en maandag is het ook licht wisselvallig maar veel regen valt er niet, de meeste kans op enkele buien is er in de loop van zondag. Verder is er vrij veel bewolking en staat er meestal een matige zuidwesten- of westenwind. Daardoor zal het niet koud zijn met middagtemperaturen tussen de 6 en 9 graden.