Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

Energiebuffer Zuidwending: BRZO, oefenen met de brandweer, waterstof

Zo tegen het einde van het jaar is er weer voldoende te melden over zaken die geweest zijn of die binnenkort gaan komen. We hebben de jaarlijkse BRZO-inspectie gehad. We hebben geoefend met de brandweer. En er is nieuwe informatie over onze waterstofopslag. Ik neem u mee:

BRZO-inspectie

Op 29 november is de jaarlijkse BRZO-inspectie geweest. BRZO staat voor het Besluit Risico Zware Ongevallen. Daarin staan eisen voor het milieu en veiligheid waaraan bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, moeten voldoen. Het inspectieteam bestaat uit mensen van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen. De inspectie is goed verlopen en het inspectieteam vond dat de installatie er verzorgd uitzag. De formele rapportage ontvangen we binnenkort.

Oefenen met de brandweer

Blijvend bij het onderwerp veiligheid: onlangs hebben we met de brandweer geoefend op de installatie. In de oefening zat één persoon bekneld en was een ander gevallen van grote hoogte. Gelukkig zorgde zijn valbescherming ervoor dat hij bleef hangen. Maar de brandweer was nodig om beiden uit hun posities te bevrijden. We doen dit soort oefeningen om goed in staat te zijn om te handelen in noodsituaties en te zorgen voor een goede wisselwerking tussen onze rol en de rol van de brandweer. Onze collega’s richten zich op het gastransport, de brandweer op bestrijding van het incident. Het was een nuttige en geslaagde oefening.

Werktoren vanaf midden januari

In oktober meldden we al dat het demonstratieproject waterstof ten einde loopt. We gaan binnenkort de gebruikte spullen uit het boorgat halen. Dat doen we met behulp van een werktoren. Deze zal vanaf midden januari zo’n tien dagen op locatie staan. Er wordt dag en nacht doorgewerkt, ook in het weekend. Dit kan overlast geven van licht, geluid en werkverkeer. Tijdens kantooruren kunt u de beveiliging van de installatie bellen wanneer u hinder ondervindt (0598 31 5000). Buiten kantooruren kunt u bellen met de Centrale Commandopost in Groningen (050 521 1500).

Waterstofopslag

In oktober gaven we ook aan dat we een bijpraatsessie willen organiseren voor omwonenden over de volgende stap in de ontwikkeling van een waterstofopslag. Die bijpraatsessie zal midden januari plaatsvinden. Begin januari valt er bij zevenhonderd omwonenden weer een brief op de mat met een uitnodiging. We geven tijdens de sessie duidelijkheid over de plek en omvang van de nieuwe installatie voor waterstofopslag. Ook bespreken we opties voor de locaties voor de bovengrondse infrastructuur van de cavernes. We gaan daarover graag in gesprek, waarbij voor de locatie van de bovengrondse infrastructuur geldt dat er meerdere mogelijkheden zijn die de komende tijd worden onderzocht. We zijn ook erg benieuwd naar de mening van omwonenden hierover.

Waterstofleidingen

Een waterstofopslag heeft alleen zin wanneer er ook leidingen zijn aangesloten op de berging om waterstof aan- en af te kunnen voeren vanuit het landelijke waterstofnet. Hynetwork Services, een dochterbedrijf van Gasunie, werkt aan dit landelijk transportnet. Grotendeels zal dit bestaan uit leidingen die voorheen voor het transport van aardgas werden gebruikt. Een deel bestaat uit nieuwbouw. Het is de bedoeling om eerst de grote industrieën met elkaar te verbinden. Dat gaat om de vijf industriegebieden Eemshaven/Delfzijl, Amsterdam/IJmuiden, Rotterdam/Maasvlakte, de Zeeuwse industrie en Chemiepark Chemelot in Limburg. Hiervoor worden ook in Noord-Nederland leidingen aangepast/aangelegd. Over dit voornemen worden informatieavonden georganiseerd. Eén van die avonden is op 11 januari in Van Beresteyn in Veendam. Meer informatie op hynetwork.nl/noord-nederland.

Feestdagen

Tenslotte wens ik u – namens het team van de energiebuffer – fijne feestdagen en een goed 2023.

Door: Frido Overmars | Manager Installaties Noord Nederland

Ingezonden