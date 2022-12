Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in het nieuwe jaar weer een aantal leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

1 januari: Een ommetje door de weilanden van Bezoekerscentrum Reitdiep. Elke eerste zondag van de maand organiseren onze vrijwilligers een ommetje door de weilanden. Een korte wandeling door een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen. Wandelen door de weilanden waar elk seizoen ons een andere kijk geeft op dit deel van het Reitdiep landschap.

Start om 14.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep. De tocht is ongeveer 2,5 km en het is verstandig om stevige waterdichte schoenen te dragen. Deelname is gratis.

4 janauri: Winterdoemiddag. Gezellige knutselmiddag voor kinderen. Voor klein en groot is er van alles te doen rondom het thema ‘winter’.

Start om 14.00 uur in het Bezoekerscentrum Reitdiep. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

8 januari: Wandelroute Westerbroekstermadepolder.Lekker uitwaaien! Het nieuwe jaar beginnen met een flinke wandeling van 10 km rondom de Westerbroekstermadepolder. We lopen over het fietspad tot de brug over het Drents Diep en dan over de dijk (gras). Hier kunnen we zowel de Westerbroekstermadepolder als de Onnerpolder overzien.

Start om 11.00 uur bij het fietstunneltje aan de Waterhuizerweg (dit is de parallelweg van de Dr. Ebelsweg), aan het begin van het Polderpad (dit is het fietspad van Waterhuizen naar Hoogezand). Geschikt voor kinderen mits ze goed 10km kunnen volhouden. Het is verstandig om stevige waterdichte schoenen te dragen. Aanmelden is verplicht.

8 januari: Op zoek naar grenspalen. Ontdek de historie van Bourtange! Je maakt een tocht langs grenspalen die de grens tussen Nederland en Duitsland aangeven zoals deze echt is, maar ook historische grenspalen. Deze staan er nog als herinnering aan de plek waar ooit een grens lag. Voor veel palen moet je dus ook de bosjes in om ‘m echt te zien. Er worden je tijdens de tocht echte ‘geheimen’ onthuld.

Start om 12.30 uur vanaf infocentrum Bourtange. Er wordt een deel in Duitsland gelopen, daarom is het nodig om een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee te nemen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

www.groningerlandschap.nl

Ingezonden