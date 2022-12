Gemeente Westerwolde en politie akkoord over verkoop politiebureau

TER APEL – De gemeente Westerwolde en de politie hebben een akkoord bereikt over de verkoop van

het politiebureau in Ter Apel. De overdracht aan de politie vindt plaats nadat de publicatietermijn van het voornemen voor het aangaan van de koopovereenkomst is verstreken.



In 2019 heeft de gemeenteraad van Westerwolde de burgemeester opgedragen om er bij de politie op aan te dringen om een volwaardig politiebureau in Ter Apel te realiseren. Nadat begin 2022 de medegebruiker van het pand nieuw gehuisvest was, was de weg vrij om tot overeenstemming te komen over de aankoop van Molenplein 3 door de politie. De politie die op dit moment nog huurder is van een deel van het pand kan door de aankoop uitbreidingen en aanpassingen doen aan het pand.



Kantine brandweer

Op dit moment gebruikt de brandweer een gedeelte van het pand als kantine. Dit gedeelte wordt mee

verkocht aan de politie. De politie verhuurt dit gedeelte terug aan de gemeente. Hierdoor kan de brandweer de kantine blijven gebruiken.

