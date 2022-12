DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Rond half zes gistermiddag is op de rechter rijbaan van de A31, ter hoogte van Rhede, een 63 jarige bestuurder van een VW Passat door onbekende oorzaak achterop een Fiat 500 gereden. De 28 jarige bestuurster daarvan belandde door de klap op de linker rijbaan en botste tegen een Renault Clio, bestuurd door een 25 jarige man. De Renault kwam midden op de weg tot stilstand. Een 67 jarige bestuurder van een VW Tiguan kon niet meer op tijd remmen en botste tegen de Renault. Bij het ongeval raakte de bestuurster van de Fiat 500 zwaargewond. Een 64 jarige vrouw, die als passagier in de VW Passat zat, liep lichtere verwondingen op. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Weener

Gisteravond om kwart voor tien is bij een controle op de A31, ter hoogte van Weener, een 34 jarige Roemeen aangehouden. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De man bleek gesignaleerd te staan omdat hij sinds 2019 nog een boete van 1.740 euro wegens valsheid in geschrifte en het rijden zonder rijbewijs moest voldoen. De man kon het bedrag meteen aftikken. Hierdoor bleef hem een gevangenisstraf van 58 dagen bespaard.

Papenburg

Gistermiddag om 15.37 uur stopte de bestuurder van een Nissan Qashqai aan de rechterkant van de Splitting rechts. Vervolgens keerde hij zijn wagen om weer richting Papenburg te rijden. Hierbij zag hij een tegemoetkomende Jeep Grand Cherokee over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding belandde de Jeep ondersteboven in het kanaal. Zowel de bestuurder van de Nissan als de 33 jarige bestuurder van de Jeep bleef ongedeerd. De Jeep is met behulp van een kraan uit het kanaal getild. De schade wordt op 70.000 euro geschat.

Gisteravond is tussen 18.00 en 21.15 uur bij een bedrijf aan de Tauschläger Straße in Papenburg in Papenburg ingebroken. De daders kwamen het pand binnen door een raam te vernielen. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro.