Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde op zoek naar een nieuwe naam

VLAGTWEDDE – De vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is op zoek naar een nieuwe naam.

In november vroeg de vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde in een poll inwoners van Vlagtwedde na te denken over een eventuele naamswijziging van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Er kwamen 120 reacties; 51,7 % is voor naamswijziging en 48,3 % is tegen naamswijziging. Het bestuur

is erg blij met zoveel reacties en roept inwoners van Vlagtwedde op om mee te denken over een

nieuwe naam voor de vereniging. Deze kan vóór 22 januari 2023 doorgegeven worden via een mail aan

info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of schriftelijk in de brievenbus van het secretariaat aan de Kerk-

straat 12 te Vlagtwedde.



Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 maart a.s. wordt de nieuwe naam bekend gemaakt. Voor de winnaar ligt er een leuke attentie klaar!