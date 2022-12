Verlichte tractors brengen sfeer in donkere dagen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | ZACHTE KERSTDAGEN

Het is een overwegend bewolkte dag met maar weinig wind, maar daardoor is het wel wat nevelig en mistig, en mistbanken kunnen vanochtend ook behoorlijk verraderlijk zijn. Mogelijk is er gaandeweg de dag een beetje zon maar dat zal van korte duur zijn, een front komt naderbij en dat zal vanavond voor veel regen gaat zorgen.

De temperatuur ligt rond 7 graden, maar vannacht stijgt het tot rond de 10 graden. Er valt vannacht eerst nog wat regen maar later is het droger. Morgen valt daarna ook wel mee, met af en toe een beetje zon en vrijwel droog weer, en een maximum rond 8 graden.

Zondag begint droog maar dan dreigt er in de middag en avond wat regen aan te komen, maandag is er een westenwind met enkele opklaringen maar ook kans op een bui. De middagtemperatuur ligt tijdens de kerstdagen op 9 graden, ’s nachts is het dan 4 tot 7 graden.

Na de kerstdagen blijft het vrij zacht en nogal onbestendig, een nieuwe periode met kou zit er voorlopig nog niet in.